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Leni Setya Wati
Rabu, 29 Juli 2026 | 03.53 WIB

Pecinta Pedas Wajib Coba! Ini Resep Oseng Mercon Daging Sapi ala Rumahan

Oseng Mercon Daging Sapi (Tangkapan layar akun YouTube Dapur Cantik Channel) - Image

Oseng Mercon Daging Sapi (Tangkapan layar akun YouTube Dapur Cantik Channel)

JawaPos.com – Bagi pencinta makanan bercita rasa pedas, oseng mercon daging sapi bisa menjadi salah satu menu yang layak dicoba. Hidangan khas ini menawarkan perpaduan daging sapi yang empuk dengan bumbu cabai yang melimpah sehingga menghasilkan sensasi pedas yang menggugah selera.

Selain rasa pedas yang kuat, kelezatan oseng mercon juga berasal dari racikan rempah yang meresap hingga ke dalam daging. Tak heran jika menu ini sering menjadi favorit untuk disantap bersama nasi hangat.

Dirangkum dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep lengkap oseng mercon daging sapi beserta bahan dan cara membuatnya.

Bahan-bahan

Bahan utama

  • 800 gram daging sapi (campuran daging, lemak, dan otot), cuci bersih lalu potong dadu.

Bumbu aromatik untuk merebus daging

  • 25 gram lengkuas, memarkan.
  • 1 batang serai, memarkan.
  • 4 lembar daun salam.
  • 1 sendok teh garam.

Bumbu halus kasar

  • 150 gram bawang merah.
  • 75 gram bawang putih.
  • 125 gram cabai merah besar.
  • 60 gram cabai keriting merah.
  • 30 gram cabai rawit merah.
  • 2 buah tomat merah.

Bumbu pelengkap

  • 2 sendok teh garam.
  • 1 batang serai, memarkan.
  • 5 lembar daun jeruk, buang tulang daunnya.
  • 2 sendok makan gula merah.
  • 2 sendok teh gula pasir.
  • 2 sendok teh merica bubuk.
  • 2 sendok teh kaldu jamur.
  • 100 gram cabai rawit merah utuh.
  • 300 ml air kaldu rebusan daging.

Cara membuat

  1. Rebus daging sapi bersama lengkuas, serai, daun salam, dan garam hingga empuk. Setelah matang, angkat daging dan sisihkan. Simpan air rebusannya karena akan digunakan sebagai kaldu.
  2. Rebus seluruh bahan untuk bumbu halus hingga lunak. Tiriskan, kemudian haluskan secara kasar tanpa menambahkan air agar teksturnya tetap terasa.
  3. Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbu yang telah dihaluskan hingga harum dan matang.
  4. Masukkan garam, serai, daun jeruk, gula merah, gula pasir, merica bubuk, kaldu jamur, serta cabai rawit merah utuh. Aduk hingga semua bumbu tercampur rata dan mengeluarkan aroma harum.
  5. Tuangkan sekitar 300 ml air kaldu rebusan daging ke dalam tumisan bumbu, lalu aduk hingga mendidih.
  6. Masukkan potongan daging sapi yang telah direbus, kemudian aduk hingga seluruh bagian daging terbalut bumbu.
  7. Masak menggunakan api kecil sampai kuah menyusut dan bumbu meresap sempurna. Setelah itu, angkat dan sajikan selagi hangat bersama nasi putih.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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