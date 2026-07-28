Pecinta Pedas Wajib Coba! Ini Resep Oseng Mercon Daging Sapi ala Rumahan

Oseng Mercon Daging Sapi (Tangkapan layar akun YouTube Dapur Cantik Channel)
JawaPos.com – Bagi pencinta makanan bercita rasa pedas, oseng mercon daging sapi bisa menjadi salah satu menu yang layak dicoba. Hidangan khas ini menawarkan perpaduan daging sapi yang empuk dengan bumbu cabai yang melimpah sehingga menghasilkan sensasi pedas yang menggugah selera.
Selain rasa pedas yang kuat, kelezatan oseng mercon juga berasal dari racikan rempah yang meresap hingga ke dalam daging. Tak heran jika menu ini sering menjadi favorit untuk disantap bersama nasi hangat.
Dirangkum dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep lengkap oseng mercon daging sapi beserta bahan dan cara membuatnya.
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