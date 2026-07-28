Resep Tumis Jamur Kemangi Pedas ala Chef Devina Hermawan, Dijamin Lezat dan Gurih!

Tumis Jamur Kemangi Pedas ala Chef Devina Hermawan. (Tangkapan layar Youtube @devinahermawan)
JawaPos.com - Hidangan ini memiliki cita rasa yang gurih, pedas, dan beraroma khas kemangi yang menggugah selera. Uniknya, tekstur jamur dalam tumisan ini mirip dengan ayam suwir, sehingga bisa menjadi alternatif lauk yang lebih ringan dan sehat.
Dengan bahan yang sederhana dan cara memasak yang mudah, hidangan ini menjadi pilihan tepat bagi siapa saja yang ingin menikmati makanan kaya rasa tanpa harus menghabiskan banyak waktu di dapur.
Chef Devina Hermawan dikenal dengan berbagai kreasi masakan yang praktis di Youtube dan Instagramnya membagikan resep Tumis Jamur Kemangi Pedas, menu ini menjadi salah satu resep favorit karena menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat serta memiliki rasa yang mendekati ayam suwir.
Perpaduan jamur tiram yang disuwir halus, bumbu pedas yang meresap, dan aroma khas daun kemangi menciptakan sensasi makan yang nikmat. Selain itu, jamur juga kaya akan protein nabati dan serat, menjadikannya pilihan yang sehat untuk santapan Ramadan.
Resep Tumis Jamur Kemangi Pedas (Untuk 3 Porsi)
Bahan Utama:
· 400 gram jamur tiram
· 1 sendok teh garam
Bahan Tambahan:
· ½ sendok teh kaldu jamur
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