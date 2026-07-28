Seharian Kulineran di Puncak! Dari Hangatnya Roti Arab Pagi Hari hingga Legitnya Sajian Sunda di Ujung Perjalanan

SEHARIAN KULINERAN DI PUNCAK, Dari Hangatnya Roti Arab Pagi Hari hingga Legitnya Sajian Sunda yang Selalu Bikin Rindu di Ujung Perjalanan (youtube Rumah Canda Melki)
JawaPos.com - Di antara hiruk pikuk Jakarta dan padatnya aktivitas kota besar, ada satu tempat yang sejak dulu selalu jadi pelarian, Puncak.
Kawasan dataran tinggi yang bukan hanya menawarkan udara sejuk dan pemandangan hijau, tapi juga pengalaman rasa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata sederhana.
Kabut yang turun perlahan, udara dingin yang menyentuh kulit, serta deretan warung dan restoran di sepanjang jalan seolah mengajak siapa saja untuk berhenti sejenak. Di sini, makan bukan sekadar kebutuhan, tapi bagian dari perjalanan itu sendiri.
Menariknya, Puncak bukan hanya milik satu budaya. Ada sentuhan lokal Sunda yang hangat, berpadu dengan nuansa Timur Tengah yang kuat.
Dari roti, kopi rempah, hingga sate kambing yang dibakar di udara dingin—semuanya menciptakan pengalaman kuliner yang berbeda dari tempat lain.
Baru kemudian, perjalanan rasa ini terasa semakin hidup saat ditelusuri melalui video YouTube Rumah Canda Melki, yang menjelajahi berbagai kuliner khas Puncak dari pagi hingga menjelang pulang.
Rekomendasi Kuliner Puncak yang Wajib Dicoba
1. Sarapan Unik di Saudi Bakery, Roti Arab dan Teh Rempah yang Menghangatkan Tubuh
Memulai pagi di Puncak dengan sesuatu yang berbeda bisa jadi pengalaman yang menyenangkan. Tidak melulu bubur ayam, ada pilihan sarapan khas Timur Tengah yang justru semakin populer di kawasan ini.
Salah satunya adalah roti tamis yang disajikan hangat, dengan tekstur lembut dan terasa fresh karena dibuat langsung di hari yang sama. Roti ini biasanya disantap dengan kacang khas Arab yang kental serta saus kari yang kaya rempah.
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