Resep Aglio e Olio Mushroom Smoked Beef, Pasta Sederhana dengan Rasa Gurih yang Elegan

Potret aglio e olio mushroom smoked beef yang gurih dan praktis. (Sumber: instagram.com/@afiaah)
JawaPos.com - Aglio e Olio dikenal sebagai salah satu hidangan pasta klasik Italia yang mengandalkan cita rasa sederhana, tetapi tetap kaya rasa.
Dengan tambahan jamur dan smoked beef, menu ini menjadi lebih mengenyangkan sekaligus menghadirkan perpaduan tekstur yang semakin nikmat.
Dilansir dari Instagram @afiaah, resep Aglio e Olio Mushroom Smoked Beef ini cocok untuk Anda yang ingin membuat makan siang atau makan malam spesial tanpa harus menggunakan banyak bahan.
Aroma bawang putih yang harum, jamur yang juicy, smoked beef yang gurih, serta taburan keju parmesan menciptakan hidangan yang sederhana namun terasa premium.
Berbeda dengan pasta bersaus krim, aglio e olio mengandalkan minyak zaitun dan bawang putih sebagai bintang utama. Tambahan jamur memberikan rasa umami alami, sementara smoked beef menghadirkan cita rasa gurih yang membuat setiap suapan semakin lezat.
Resep ini juga praktis dibuat hanya dalam waktu singkat sehingga cocok dijadikan menu andalan saat sedang sibuk.
Bahan-Bahan
200 gram spaghetti
3 sdm olive oil (atau minyak goreng)
5-6 siung bawang putih, iris tipis
100 gram jamur, iris
100 gram smoked beef, potong-potong
1-2 sdt chili flakes (sesuai selera)
2 sdm parsley segar, cincang
Garam secukupnya
Lada hitam secukupnya
30 gram keju parmesan parut
100 ml air rebusan pasta
Cara Membuat Aglio e Olio Mushroom Smoked Beef
1. Rebus Pasta
Rebus spaghetti dalam air yang telah diberi sedikit garam hingga mencapai tingkat kematangan al dente sesuai petunjuk pada kemasan.
Sebelum ditiriskan, sisihkan sekitar 100 ml air rebusan pasta.
2. Tumis Bawang Putih
Panaskan olive oil dengan api kecil hingga sedang.
Masukkan bawang putih iris dan tumis hingga harum serta berubah menjadi keemasan. Hindari memasaknya terlalu lama agar tidak gosong.
3. Masukkan Smoked Beef
Tambahkan smoked beef, lalu tumis selama 1-2 menit hingga sedikit kecokelatan.
4. Tambahkan Jamur
Masukkan irisan jamur dan masak hingga layu serta kadar airnya mulai berkurang.
5. Tambahkan Chili Flakes
Masukkan chili flakes, lalu aduk sekitar 30 detik agar aroma pedasnya keluar.
6. Campurkan Pasta
Masukkan spaghetti yang telah direbus.
Tuangkan sedikit demi sedikit air rebusan pasta sambil terus diaduk hingga minyak dan air membentuk lapisan saus yang melapisi pasta.
7. Bumbui
Tambahkan garam dan lada hitam sesuai selera.
Aduk rata dan koreksi rasa.
8. Sajikan
Masukkan parsley cincang, aduk sebentar, lalu angkat.
Sajikan dengan taburan keju parmesan di atasnya.
Gunakan bawang putih yang diiris tipis agar matang merata dan menghasilkan aroma yang lebih harum. Air rebusan pasta jangan dibuang karena kandungan patinya membantu membentuk saus yang lebih menyatu dengan spaghetti.
Masak jamur hingga airnya menyusut agar rasanya lebih gurih dan tidak membuat pasta berair. Tambahkan keju parmesan sesaat sebelum disajikan agar meleleh perlahan dan memberikan rasa yang lebih kaya.
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