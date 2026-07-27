Resep Aglio e Olio Mushroom Smoked Beef, Pasta Sederhana dengan Rasa Gurih yang Elegan

JawaPos.com - Aglio e Olio dikenal sebagai salah satu hidangan pasta klasik Italia yang mengandalkan cita rasa sederhana, tetapi tetap kaya rasa.

Dengan tambahan jamur dan smoked beef, menu ini menjadi lebih mengenyangkan sekaligus menghadirkan perpaduan tekstur yang semakin nikmat.

Dilansir dari Instagram @afiaah, resep Aglio e Olio Mushroom Smoked Beef ini cocok untuk Anda yang ingin membuat makan siang atau makan malam spesial tanpa harus menggunakan banyak bahan.

Aroma bawang putih yang harum, jamur yang juicy, smoked beef yang gurih, serta taburan keju parmesan menciptakan hidangan yang sederhana namun terasa premium.

Berbeda dengan pasta bersaus krim, aglio e olio mengandalkan minyak zaitun dan bawang putih sebagai bintang utama. Tambahan jamur memberikan rasa umami alami, sementara smoked beef menghadirkan cita rasa gurih yang membuat setiap suapan semakin lezat.

Resep ini juga praktis dibuat hanya dalam waktu singkat sehingga cocok dijadikan menu andalan saat sedang sibuk.

Bahan-Bahan

200 gram spaghetti

3 sdm olive oil (atau minyak goreng)

5-6 siung bawang putih, iris tipis

100 gram jamur, iris

100 gram smoked beef, potong-potong

1-2 sdt chili flakes (sesuai selera)

2 sdm parsley segar, cincang

Garam secukupnya

Lada hitam secukupnya

30 gram keju parmesan parut

100 ml air rebusan pasta

Cara Membuat Aglio e Olio Mushroom Smoked Beef

1. Rebus Pasta

Rebus spaghetti dalam air yang telah diberi sedikit garam hingga mencapai tingkat kematangan al dente sesuai petunjuk pada kemasan.

Sebelum ditiriskan, sisihkan sekitar 100 ml air rebusan pasta.

2. Tumis Bawang Putih

Panaskan olive oil dengan api kecil hingga sedang.

Masukkan bawang putih iris dan tumis hingga harum serta berubah menjadi keemasan. Hindari memasaknya terlalu lama agar tidak gosong.

3. Masukkan Smoked Beef

Tambahkan smoked beef, lalu tumis selama 1-2 menit hingga sedikit kecokelatan.

4. Tambahkan Jamur

Masukkan irisan jamur dan masak hingga layu serta kadar airnya mulai berkurang.

5. Tambahkan Chili Flakes

Masukkan chili flakes, lalu aduk sekitar 30 detik agar aroma pedasnya keluar.

6. Campurkan Pasta

Masukkan spaghetti yang telah direbus.

Tuangkan sedikit demi sedikit air rebusan pasta sambil terus diaduk hingga minyak dan air membentuk lapisan saus yang melapisi pasta.

7. Bumbui

Tambahkan garam dan lada hitam sesuai selera.

Aduk rata dan koreksi rasa.

8. Sajikan

Masukkan parsley cincang, aduk sebentar, lalu angkat.

Sajikan dengan taburan keju parmesan di atasnya.

Gunakan bawang putih yang diiris tipis agar matang merata dan menghasilkan aroma yang lebih harum. Air rebusan pasta jangan dibuang karena kandungan patinya membantu membentuk saus yang lebih menyatu dengan spaghetti.