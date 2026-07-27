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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 27 Juli 2026 | 19.01 WIB

Resep Tahu Aci Tegal Rumahan, Camilan Gurih yang Cocok untuk Kumpul Keluarga

Resep Tahu Aci Khas Tegal yang Cocok untuk Jadi Camilan Nobar Piala Dunia. (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Tahu Aci Khas Tegal yang Cocok untuk Jadi Camilan Nobar Piala Dunia. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Acara nonton bareng atau nobar Piala Dunia terasa semakin seru jika ditemani camilan lezat. Salah satu pilihan makanan ringan yang bisa menjadi teman sempurna saat berkumpul bersama keluarga maupun teman adalah tahu aci khas Tegal.

Tahu aci merupakan kuliner khas Tegal yang memiliki cita rasa gurih dengan perpaduan tekstur unik. Bagian luarnya terasa renyah setelah digoreng, sementara isian acinya tetap kenyal dan lembut sehingga membuat camilan ini sulit ditolak.

Selain rasanya yang nikmat, tahu aci khas Tegal juga termasuk camilan yang praktis dibuat di rumah. Bahan-bahan yang diperlukan mudah ditemukan dan proses pembuatannya pun cukup sederhana, sehingga cocok disajikan untuk berbagai acara, termasuk saat menikmati pertandingan sepak bola bersama orang terdekat.

Bagi Anda yang ingin mencoba membuat tahu aci khas Tegal sendiri, berikut resep lengkap yang dapat diikuti. Resep ini dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.

Bahan bumbu halus:

·       5 siung bawang putih

·       2 siung bawang merah

·       2 sdt ketumbar

·       150 ml air

Bahan lainnya:

Editor: Setyo Adi Nugroho
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