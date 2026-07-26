Resep Bakso Tahu Goreng Mekar, Camilan Gurih Renyah yang Praktis Dibuat

JawaPos.com - Sedang malas memasak tetapi tetap ingin menikmati camilan gurih di rumah? Bakso Tahu Goreng Mekar bisa menjadi pilihan yang tepat.

Camilan ini memiliki tekstur renyah di bagian luar, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan gurih. Saat digoreng, permukaannya akan merekah cantik sehingga tampilannya semakin menggugah selera.

Dilansir dari Instagram @dianariza31, resep ini menggunakan perpaduan tahu dan sedikit daging ayam. Namun, jika ingin versi yang lebih ekonomis, daging ayam bisa diganti dengan tambahan tahu sehingga tetap menghasilkan bakso goreng yang lezat.

Tahu memberikan tekstur yang lembut sekaligus membuat bakso goreng terasa lebih ringan. Sementara itu, tepung tapioka menghasilkan tekstur kenyal di bagian dalam dan membantu bakso mengembang serta merekah saat digoreng.

Selain mudah dibuat, resep ini cocok dijadikan camilan keluarga, lauk pendamping makan, hingga ide jualan karena menggunakan bahan yang sederhana dan ekonomis.

Bahan-Bahan

100 gram daging ayam halus (bisa diganti dengan 1 kotak tahu tambahan)

3 kotak tahu ukuran sedang

1 butir telur

3 siung bawang putih, parut

2 sdm tepung terigu

200 gram tepung tapioka

½ sdt garam

½ sdt lada bubuk

1 sdt kaldu bubuk

Daun bawang iris secukupnya

Cara Membuat Bakso Tahu Goreng Mekar