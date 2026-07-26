Resep Bakso Tahu Goreng Mekar, Camilan Gurih Renyah yang Praktis Dibuat

Potret bakso tahu goreng mekar yang renyah di luar dan lembut di dalam (Instagram @dianariza31)
JawaPos.com - Sedang malas memasak tetapi tetap ingin menikmati camilan gurih di rumah? Bakso Tahu Goreng Mekar bisa menjadi pilihan yang tepat.
Camilan ini memiliki tekstur renyah di bagian luar, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan gurih. Saat digoreng, permukaannya akan merekah cantik sehingga tampilannya semakin menggugah selera.
Dilansir dari Instagram @dianariza31, resep ini menggunakan perpaduan tahu dan sedikit daging ayam. Namun, jika ingin versi yang lebih ekonomis, daging ayam bisa diganti dengan tambahan tahu sehingga tetap menghasilkan bakso goreng yang lezat.
Tahu memberikan tekstur yang lembut sekaligus membuat bakso goreng terasa lebih ringan. Sementara itu, tepung tapioka menghasilkan tekstur kenyal di bagian dalam dan membantu bakso mengembang serta merekah saat digoreng.
Selain mudah dibuat, resep ini cocok dijadikan camilan keluarga, lauk pendamping makan, hingga ide jualan karena menggunakan bahan yang sederhana dan ekonomis.
Bahan-Bahan
100 gram daging ayam halus (bisa diganti dengan 1 kotak tahu tambahan)
3 kotak tahu ukuran sedang
1 butir telur
3 siung bawang putih, parut
2 sdm tepung terigu
200 gram tepung tapioka
½ sdt garam
½ sdt lada bubuk
1 sdt kaldu bubuk
Daun bawang iris secukupnya
Cara Membuat Bakso Tahu Goreng Mekar
1. Siapkan Adonan
Haluskan tahu hingga lembut.
Campurkan tahu dengan daging ayam, telur, bawang putih parut, tepung terigu, tepung tapioka, garam, lada bubuk, kaldu bubuk, dan daun bawang.
Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan adonan mudah dibentuk.
2. Bentuk Bakso
Ambil adonan secukupnya, lalu bentuk bulat sesuai ukuran yang diinginkan.
Lakukan hingga seluruh adonan habis.
3. Goreng
Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup.
Masukkan bakso ke dalam minyak hangat, kemudian goreng menggunakan api sedang hingga mengembang dan permukaannya mulai merekah.
Lanjutkan menggoreng hingga warnanya berubah menjadi kuning keemasan.
4. Tiriskan
Angkat bakso goreng, lalu tiriskan minyak berlebih sebelum disajikan.
5. Sajikan
Nikmati Bakso Tahu Goreng Mekar selagi hangat bersama saus sambal, saus tomat, atau cabai rawit sesuai selera.
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