Resep Telur Gulung Sederhana, Camilan Legendaris yang Tetap Jadi Favorit

JawaPos.com – Telur gulung merupakan salah satu jajanan legendaris yang hingga kini masih memiliki banyak penggemar. Cita rasanya yang gurih, teksturnya yang renyah di bagian luar, serta cara penyajiannya yang khas membuat camilan ini tetap populer di berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Bagi banyak orang, telur gulung bukan sekadar makanan ringan, tetapi juga bagian dari kenangan masa sekolah. Suara desisan minyak panas, kepiawaian pedagang menggulung telur menggunakan tusuk sate, hingga antrean pembeli di depan gerbang sekolah menjadi momen yang membekas dan menghadirkan rasa nostalgia.

Kabar baiknya, Anda tidak perlu lagi menunggu penjual keliling untuk menikmati jajanan favorit ini. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan langkah pembuatan yang sederhana, telur gulung dapat dibuat sendiri di rumah dengan hasil yang gurih, mengembang, dan anti gagal.