Resep Telur Gulung Sederhana, Camilan Legendaris yang Tetap Jadi Favorit

Telur Gulung (Instagram @jasaonlinebersama)
JawaPos.com – Telur gulung merupakan salah satu jajanan legendaris yang hingga kini masih memiliki banyak penggemar. Cita rasanya yang gurih, teksturnya yang renyah di bagian luar, serta cara penyajiannya yang khas membuat camilan ini tetap populer di berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
Bagi banyak orang, telur gulung bukan sekadar makanan ringan, tetapi juga bagian dari kenangan masa sekolah. Suara desisan minyak panas, kepiawaian pedagang menggulung telur menggunakan tusuk sate, hingga antrean pembeli di depan gerbang sekolah menjadi momen yang membekas dan menghadirkan rasa nostalgia.
Kabar baiknya, Anda tidak perlu lagi menunggu penjual keliling untuk menikmati jajanan favorit ini. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan langkah pembuatan yang sederhana, telur gulung dapat dibuat sendiri di rumah dengan hasil yang gurih, mengembang, dan anti gagal.
Dirangkum dari Radar Madiun (JawaPos Group), berikut resep dan cara membuat telur gulung yang praktis sehingga cocok dijadikan camilan untuk keluarga maupun ide jualan rumahan.
Bahan:
- 2 butir telur ayam
- 1 sdm air
- Sejumput garam
- Kaldu bubuk (opsional)
- Minyak goreng secukupnya (untuk menggoreng dalam)
- Tusuk sate secukupnya
Cara Membuat:
Kocok telur bersama air, garam, dan kaldu bubuk hingga berbuih. Ini kunci agar telur mengembang sempurna saat digoreng.
Panaskan minyak dalam wajan cekung dengan api sedang. Pastikan jumlah minyak cukup banyak agar telur bisa mengambang.
Tuang 1–2 sendok makan adonan telur ke sisi wajan. Biarkan mengembang dan berbuih.
Segera gulung telur menggunakan tusuk sate dari satu sisi ke sisi lainnya. Putar perlahan agar hasilnya rapi.
Angkat dan tiriskan. Ulangi hingga adonan habis.
Tips Anti Gagal:
1. Gunakan minyak yang cukup banyak agar telur cepat mengapung dan mudah digulung.
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