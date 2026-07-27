Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 27 Juli 2026 | 18.50 WIB

Kuliner yang Wajib Dicoba Saat Berkunjung ke Paskal, Ada Butter Tteok Viral Sampai Cafe Matcha yang Otentik

Ilustrasi matcha caffe/YouTube @recentlygea - Image

Ilustrasi matcha caffe/YouTube @recentlygea

JawaPos.com-Kawasan Paskal menjadi salah satu destinasi favorit di Bandung yang hampir tidak pernah sepi pengunjung, terutama saat musim liburan ataupun saat weekend.

Selain memiliki pusat perbelanjaan yang modern, kawasan Paskal dikelilingi dengan restoran, cafe kekinian, sampai food market yang menghadirkan puluhan tenant dengan beragam pilihan kuliner.

Tidak hanya berhenti di situ, Paskal juga dikenal sebagai tempat berburu kuliner viral.

Mulai dari butter tteok sampai Maru, cafe matcha yang menawarkan cita rasa teh otentik yang anda dapat temukan di kawasan Paskal ini.

Lantas, tempat apa saja yang sedang menjadi favorit pecinta kuliner di sekitaran Paskal? Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @recentlygea berikut tempat-tempat viral yang wajib anda kunjungi saat berkunjung ke kawasan Paskal Bandung.

Yamcha merupakan restoran yang menyajikan beragam hidangan khas Hongkong. Di sini tersedia berbagai pilihan menu seperti hakau kuotie, hong kong beef noodle, charsiu ayam, telur pitan, bakpao, chicken wonton noodle, cheong fen, kaya butter toast, red bean butter toast, dan juga siomay. Menariknya, restoran ini sudah bersertifikat halal dan tidak menggunakan alkohol. Pilihan menunya cukup lengkap dengan harga yang dibanderol mulai dari Rp 18.000-an saja.

Di Bandung anda juga dapat menemukan brand butter tteok viral yang satu ini. Inniko Paskal menawarkan butter tteok  dengan beragam varian rasa. Proses pemesanannya juga cukup mudah. Anda hanya perlu mengambil nomor antrian, kemudian menunggu dipanggil oleh kasir, lalu anda bisa memilih varian butter tteok dan melakukan proses payment. Setelah itu, and akan dipanggil kembali untuk mengambil pesanan sebelum memilih tempat duduk. Menu yang paling direkomendasikan adalah butter tteok classic, coklat,hotteok, matcha, dan cheese.  

Maru adalah cafe matcha yang sedang populer di Bandung. Tempat ini menghadirkan bubuk matcha yang didatangkan langsung dari Jepang. Sehingga menghadirkan cita rasa yang otentik. Anda dapat  memilih bubuk matcha ichi dengan karakter rasa nutty dan pahit yang lebih soft, atau tsuyu yang menawarkan sensasi creamy dan efek yang umami. Setelah itu, anda bisa menikmati berbagai olahan matcha, mulai dari usucha, latte, sampai cold whisk.

BMB Burger menjadi salah satu gerai burger viral dari Bandung karena menggunakan patty homemade yang diolah dari sapi hasil peternakan lokal mereka di Lembang.  Tersedia beragam varian menu seperti classic single burger, classic double burger, double cheese burger, truffle mushroom burger,chicken burger, cabin burger, dan sweet BBQ burger. Harganya dibanderol mulai dari Rp 55.000. 

Saat ke Paskal  jangan lewatkan bolu bakar tunggal. Sebagai destinasi berburu oleh-oleh khas Bandung, tempat ini menyediakan aneka kue, roti, dan oleh-oleh khas Bandung.di sini anda dapat menemukan aneka bolen, bolu, dan pia. Menariknya, pengunjung dapat mencicipi tester yang tersedia sebelum membeli produk yang diinginkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
FOMO: Jangan Sampai Kehabisan! Ini Deretan Tempat Beli Butter Teok Viral yang Teksturnya Chewy-Gurih yang Bikin Nagih - Image
Kuliner

FOMO: Jangan Sampai Kehabisan! Ini Deretan Tempat Beli Butter Teok Viral yang Teksturnya Chewy-Gurih yang Bikin Nagih

Senin, 20 Juli 2026 | 19.13 WIB

Butter Tteok, Dessert Korea yang Mulai Viral di Jakarta - Image
Kuliner

Butter Tteok, Dessert Korea yang Mulai Viral di Jakarta

Jumat, 27 Maret 2026 | 03.05 WIB

Resep Butter Tteok Viral, Kenyal Lembut dengan Aroma Butter - Image
Kuliner

Resep Butter Tteok Viral, Kenyal Lembut dengan Aroma Butter

Jumat, 20 Maret 2026 | 23.57 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

5

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

8

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore