Kuliner yang Wajib Dicoba Saat Berkunjung ke Paskal, Ada Butter Tteok Viral Sampai Cafe Matcha yang Otentik

Ilustrasi matcha caffe/YouTube @recentlygea
JawaPos.com-Kawasan Paskal menjadi salah satu destinasi favorit di Bandung yang hampir tidak pernah sepi pengunjung, terutama saat musim liburan ataupun saat weekend.
Selain memiliki pusat perbelanjaan yang modern, kawasan Paskal dikelilingi dengan restoran, cafe kekinian, sampai food market yang menghadirkan puluhan tenant dengan beragam pilihan kuliner.
Mulai dari butter tteok sampai Maru, cafe matcha yang menawarkan cita rasa teh otentik yang anda dapat temukan di kawasan Paskal ini.
Lantas, tempat apa saja yang sedang menjadi favorit pecinta kuliner di sekitaran Paskal? Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @recentlygea berikut tempat-tempat viral yang wajib anda kunjungi saat berkunjung ke kawasan Paskal Bandung.
Yamcha
Yamcha merupakan restoran yang menyajikan beragam hidangan khas Hongkong. Di sini tersedia berbagai pilihan menu seperti hakau kuotie, hong kong beef noodle, charsiu ayam, telur pitan, bakpao, chicken wonton noodle, cheong fen, kaya butter toast, red bean butter toast, dan juga siomay. Menariknya, restoran ini sudah bersertifikat halal dan tidak menggunakan alkohol. Pilihan menunya cukup lengkap dengan harga yang dibanderol mulai dari Rp 18.000-an saja.
Inniko Butter Tteok
Di Bandung anda juga dapat menemukan brand butter tteok viral yang satu ini. Inniko Paskal menawarkan butter tteok dengan beragam varian rasa. Proses pemesanannya juga cukup mudah. Anda hanya perlu mengambil nomor antrian, kemudian menunggu dipanggil oleh kasir, lalu anda bisa memilih varian butter tteok dan melakukan proses payment. Setelah itu, and akan dipanggil kembali untuk mengambil pesanan sebelum memilih tempat duduk. Menu yang paling direkomendasikan adalah butter tteok classic, coklat,hotteok, matcha, dan cheese.
Maru
Maru adalah cafe matcha yang sedang populer di Bandung. Tempat ini menghadirkan bubuk matcha yang didatangkan langsung dari Jepang. Sehingga menghadirkan cita rasa yang otentik. Anda dapat memilih bubuk matcha ichi dengan karakter rasa nutty dan pahit yang lebih soft, atau tsuyu yang menawarkan sensasi creamy dan efek yang umami. Setelah itu, anda bisa menikmati berbagai olahan matcha, mulai dari usucha, latte, sampai cold whisk.
BMB Burger
BMB Burger menjadi salah satu gerai burger viral dari Bandung karena menggunakan patty homemade yang diolah dari sapi hasil peternakan lokal mereka di Lembang. Tersedia beragam varian menu seperti classic single burger, classic double burger, double cheese burger, truffle mushroom burger,chicken burger, cabin burger, dan sweet BBQ burger. Harganya dibanderol mulai dari Rp 55.000.
Bolu Bakar Tunggal
Saat ke Paskal jangan lewatkan bolu bakar tunggal. Sebagai destinasi berburu oleh-oleh khas Bandung, tempat ini menyediakan aneka kue, roti, dan oleh-oleh khas Bandung.di sini anda dapat menemukan aneka bolen, bolu, dan pia. Menariknya, pengunjung dapat mencicipi tester yang tersedia sebelum membeli produk yang diinginkan.
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