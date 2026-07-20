FOMO: Jangan Sampai Kehabisan! Ini Deretan Tempat Beli Butter Teok Viral yang Teksturnya Chewy-Gurih yang Bikin Nagih

JawaPos.Com - Butter tteok menjadi salah satu dessert korea yang kembali berhasil mencuri perhatian bagi masyarakat Indonesia

Banyak orang yang FOMO dan penasaran dengan cita rasanya sampai-sampai rela antri selama berjam-jam, demi mencicipi dessert yang sedang viral ini.

Bukan tanpa alasan, butter tteok digemari karena perpaduan cita rasa buttery yang kaya dengan perpaduan rasa manis yang pas. Teksturnya juga unik, renyah di bagian luar namun tetap chewy di dalam. Ditambah lagi dengan filling kekinian seperti pistachio kunafa, sampai dipping sauce nya seperti cream cheese, matcha, dan juga salted caramel yang membuat rasanya semakin nikmat.

Selain itu, butter tteok original tanpa dipping sauce termasuk dessert yang gluten free.

Bagi anda yang sedang ingin membeli butter tteok namun masih bingung mencarinya, berikut rekomendasi dari kanal YouTube @debbyjean-marieND mengenai empat tempat membeli butter tteok terenak sekaligus pelopor butter tteok di Indonesia.

Inniko

Inniko menjadi salah satu brand butter tteok yang viral terutama di kawasan Blok M. saat disajikan hangat, inniko memiliki isian filling yang sangat lumer.teksturnya cenderung renyah di bagian luar, namun tetap chewy di dalam. Rasa butternya terasa sangat kuat dengan filling yang creamy. Inniko menyajikan butter tteok dengan beberapa varian kekinian seperti teok Inniko seperti Ube cheese, ferrero kunafa, lotus biscoff, dan black sesame.

Lumiere

Lumiere merupakan brand bakery miliki Ashanty, yang juga menghadirkan menu butter tteok. Lumiere memiliki butter tteok dengan rasa buttery dan tekstur renyah. Tersedia dalam beberapa varian seperti original, cheese, dan pistachio. Butter tteok lumiere berukuran relatif lebih mungil, dengan tingkat kemanisan yang pas. Serta mengusung konsep one bites, sehingga praktis di santap dalam satu kali hap.

Mongsim