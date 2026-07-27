4 Kedai Kopi Aceh di Jakarta dengan Menu Tradisional dan Kopi Berkualitas

4 Kedai Kopi Aceh di Jakarta yang Enak dan Wajib DIkunjungi. Instagram @kopikhopseuramoe
JawaPos.com – Jakarta tidak hanya menjadi rumah bagi beragam kuliner Nusantara, tetapi juga memiliki banyak kedai kopi yang menghadirkan cita rasa khas dari berbagai daerah. Salah satu yang cukup populer adalah kedai kopi Aceh, yang dikenal dengan racikan kopi bercita rasa kuat serta suasana hangat yang mengingatkan pada kampung halaman.
Sejumlah kedai kopi Aceh di Jakarta telah menjadi destinasi favorit, baik bagi masyarakat asal Aceh maupun para pencinta kopi yang ingin menikmati pengalaman ngopi dengan nuansa autentik. Selain menyajikan kopi khas Aceh, beberapa tempat juga menawarkan aneka hidangan tradisional yang menambah daya tarik bagi para pengunjung.
Bagi Anda yang sedang mencari rekomendasi kedai kopi Aceh di Jakarta, ada empat tempat yang layak masuk daftar kunjungan. Tak hanya terkenal dengan kualitas kopinya, kedai-kedai ini juga kerap menjadi tempat berkumpul, berbincang, hingga melepas rindu akan suasana khas Tanah Rencong.
1. Kopi Khop Seuramoe
Kopi Khop Seuramoe merupakan salah satu kedai kopi Aceh yang menawarkan berbagai macam menu makanan dan minum khas Aceh dengan view kereta.
Dilansir dari akun Instagram @kopikhopseuramoe, kedai ini menawarkan banyak menu minuman, seperti kopi khop, kopi saring, kopi sanger, kopsu aren, teh tarik, teh telur kocok, timun serut, dan menu minuman lainnya.
Terdapat juga menu makanan di Kopi Khop Seuramoe, seperti mie aceh biasa, mie aceh spesial, indomie Bangladesh, canai gula, nasi goreng aceh telur, martabak telur aceh, dan menu makanan lainnya.
Untuk harga minuman di Kopi Khop Seuramoe dikenakan harga mulai dari Rp 6 ribu dan untuk makanan dikenakan harga mulai dari Rp 10 ribuan.
Kedai kopi di Kopi Khop Seuramoe ini berlokasi di Jl. Bukit Duri Utara Raya No.27, RT.11/RW.1, Bukit Duri, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan.
2. Gayo Agam 88 Blok M
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