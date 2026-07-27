Jelajahi Kuliner Surabaya, Ini 3 Tempat Makan Tradisional dengan Rasa Juara

JawaPos.com – Surabaya tidak hanya dikenal sebagai Kota Pahlawan yang kaya akan sejarah, tetapi juga menjadi destinasi kuliner dengan beragam hidangan khas yang menggugah selera. Di antara banyak pilihan, tempat makan tradisional tetap memiliki daya tarik tersendiri karena menyajikan cita rasa autentik yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Hingga kini, restoran dan warung makan tradisional di Surabaya masih menjadi tujuan favorit masyarakat lokal maupun wisatawan yang ingin menikmati sajian khas Jawa Timur dalam suasana yang hangat dan bernuansa tradisional.

Bagi Anda yang sedang mencari rekomendasi tempat makan tradisional di Surabaya, ada tiga destinasi kuliner yang layak masuk daftar kunjungan.

Selain menawarkan menu bercita rasa khas, tempat-tempat ini juga dikenal memiliki suasana nyaman yang membuat pengalaman bersantap semakin berkesan.

1. Sontoloyo Gubeng

Sontoloyo Gubeng merupakan tempat makan yang menawarkan cita rasa masakan kampung dengan bumbu yang autentik. Tempat makan ini dikenal dengan berbagai hidangan khas Jawa yang medok dan menggugah selera.

Tak hanya menawarkan makanan yang lezat, Sontoloyo Gubeng mengusung nuansa pedesaan Jawa dengan bangunan bergaya tradisional dan area tempat makan yang luas. Tempat makan ini cocok untuk makan bersama keluarga hingga nongkrong santai bersama dengan teman.

Dilansir dari akun Instagram @sontoloyogubeng, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti sego empal gepuk, sego paru sontoloyo, sego lodeh, tahu petis, tahu walek, babat gongso, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman, seperti wedang jahe, es keraton lemon, kopi hitam, es jeruk, es coklat nona, dan menu minuman lainnya.