Berburu Kuliner yang Lagi Viral di Surabaya, Dari Martabak Usus Madura Murah Meriah Sampai Bubur Topping Es Krim yang Kekinian

Ilustrasi martabak usus madura/YouTube @10bestid
JawaPos.com-Surabaya, dikenal menjadi salah satu Kota dengan kekayaan kulinernya yang selalu berhasil memanjakan lidah para pecinta makanan.
Tidak hanya menawarkan cita rasa yang lezat, beragam kuliner di Surabaya juga terkenal ramah di kantong. Dengan harga yang terjangkau, anda sudah dapat menikmati hidangan yang lezat dengan porsi yang melimpah.
Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa wisata kuliner di Surabaya tidak pernah sepi penikmat.
Di sisi lain, tren makanan viral juga terus bermunculan, termasuk di Surabaya. Menariknya, berbagai kuliner viral di kota ini tetap mempertahankan karakter cita rasa yang khas.
Mulai dari penggunaan bumbu rempah yang kaya, kreasi yang inovatif perpaduan, sampai harga yang super terjangkau.
Tidak pernah kehabisan cerita soal pengalaman kuliner yang menarik untuk dijelajahi, berikut deretan kuliner viral di Kota Surabaya, yang telah kami rangkum dari ulasan YouTube @10bestid.
Cahaya Timur Bakmi
Cahaya timur bakmi berlokasi di Jl. Raya Wiyung No. 116. Warung ini menawarkan aneka varian bakmi, dengan harga mulai dari belasan ribu rupiah. Daya tarik utamanya terletak pada topping ayam panggang yang disajikan di atas mie. Saat berkunjung, anda wajib untuk memesan bakmi komplit dengan topping ayam panggang dengan aroma smokey dan sensasi rasa manis-gurih.
Nasi Madura Bu Inul
Warung nasi madura milik bu inul ini sudah berjualan sejak tahun 1997. Lokasinya berada di Jl. Kapas Baru Gang 8 No. 36 Surabaya Utara. Tempat makan ini buka selama 24 jam nonstop. Pilihan lauknya beragam mulai dari ayam bumbu kuning, krengsengan, daging bali,empal, tongkol pedas, sampai baceman. Menariknya, seluruh menu dibanderol hanya dengan Rp 10.000. Jangan lupa untuk meminta sambal ngeloloh yang menjadi ciri khas dari warung ini
Martabak Madura Endut
Salah satu jajanan yang sedang viral di Surabaya adalah martabak madura. Rasanya yang lezat dengan harganya yang terjangkau, mulai dari Rp 3.000-an saja, menjadi daya tarik utama kuliner yang satu ini. Salah satu tempat yang terkenal berada di sekitaran Jl. Tunjungan No. 34. Di sini anda dapat memilih berbagai varian martabak madura. Mulai dari martabak bihun, martabak usus, martabak wortel dan daging, martabak bihun dan tetelan, serta martabak bihun dan usus. Tersedia juga versi frozen yang bisa anda simpan sendiri di rumah.
Kopi Kutho
Kopi kutho berada di Jl. Gayungsari Barat No.33. Meskipun namanya identik dengan coffe shop, daya tarik utamanya justru menu udon. Niku udon menjadi menu yang paling andalan di sini. Seluruh mie udon di sini dibuat secara homemade. Selain menu best seller niku udon, anda juga wajib memesan fusion bakmie java udon. Menu ini menghadirkan udon goreng yang dimasak bersama ikan asin sehingga menghasilkan cita rasa yang khas.
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