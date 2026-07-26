Resep Molen Mini Pisang, Camilan Renyah dengan Isian Pisang Manis yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Molen pisang selalu menjadi salah satu camilan favorit banyak orang. Namun, jika dibuat dalam ukuran mini, tampilannya menjadi lebih menggemaskan dan praktis dinikmati.

Molen Mini Pisang memiliki kulit yang renyah di luar dengan isian pisang yang lembut dan manis, sehingga cocok disajikan sebagai teman minum teh maupun ide camilan keluarga.

Dilansir dari Instagram @hulyatirfani, resep ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan. Meski dibuat tanpa proses yang rumit, hasilnya tetap renyah dan tidak kalah lezat dengan molen yang dijual di toko.

Kulit molen dibuat dari adonan sederhana yang menghasilkan tekstur renyah setelah digoreng. Ukurannya yang mini membuat camilan ini lebih praktis disantap dan cocok dijadikan bekal maupun suguhan saat berkumpul bersama keluarga.

Selain itu, resep ini dapat dikreasikan dengan berbagai jenis isian sehingga tidak mudah membosankan.

Bahan-Bahan

Bahan Kulit

250 gram tepung terigu protein sedang

40 gram gula halus

½ sdt vanila bubuk

⅓ sdt garam

50 gram margarin

2 sdm minyak goreng

10 sdm air dingin (dituangkan sedikit demi sedikit)

Bahan Isian