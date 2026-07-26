Resep Crab Rangoon Cups, Camilan Crispy dengan Isian Creamy yang Bikin Ketagihan

JawaPos.com - Jika Anda sedang mencari camilan yang renyah di luar tetapi lembut dan creamy di dalam, Crab Rangoon Cups bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba.

Camilan ini menggabungkan crab stick, keju, mayones, dan mozzarella menjadi isian yang gurih dengan sedikit sentuhan manis. Setelah dipanggang hingga keemasan, hasilnya memiliki tekstur renyah di bagian luar dan lumer di bagian tengah.

Dilansir dari Instagram @dianariza31, resep ini sangat praktis dibuat dan cocok disajikan sebagai camilan keluarga, hidangan pesta, maupun ide jualan yang menarik.

Perpaduan keju oles, mayones, dan mozzarella menghasilkan isian yang creamy dan gurih, sementara crab stick memberikan tekstur serta cita rasa seafood yang khas. Saat dipanggang, bagian luarnya menjadi renyah sehingga menciptakan kombinasi tekstur yang membuat camilan ini sulit untuk berhenti disantap.

Selain itu, bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses pembuatannya tidak memerlukan teknik yang rumit.

Bahan-Bahan

10 buah crab stick, suwir atau potong kecil

80 gram keju oles

200 gram mayones

2 sdm susu kental manis

½ sdt garam

½ sdt kaldu bubuk

½ sdt lada bubuk

1 sdt bawang putih bubuk

70 gram keju mozzarella parut

Cara Membuat Crab Rangoon Cups