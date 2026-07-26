Resep Crab Rangoon Cups, Camilan Crispy dengan Isian Creamy yang Bikin Ketagihan

Potret crab rangoon cups yang renyag di luar dan creamy di dalam (Instagram @dianariza31)
JawaPos.com - Jika Anda sedang mencari camilan yang renyah di luar tetapi lembut dan creamy di dalam, Crab Rangoon Cups bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba.
Camilan ini menggabungkan crab stick, keju, mayones, dan mozzarella menjadi isian yang gurih dengan sedikit sentuhan manis. Setelah dipanggang hingga keemasan, hasilnya memiliki tekstur renyah di bagian luar dan lumer di bagian tengah.
Dilansir dari Instagram @dianariza31, resep ini sangat praktis dibuat dan cocok disajikan sebagai camilan keluarga, hidangan pesta, maupun ide jualan yang menarik.
Perpaduan keju oles, mayones, dan mozzarella menghasilkan isian yang creamy dan gurih, sementara crab stick memberikan tekstur serta cita rasa seafood yang khas. Saat dipanggang, bagian luarnya menjadi renyah sehingga menciptakan kombinasi tekstur yang membuat camilan ini sulit untuk berhenti disantap.
Selain itu, bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses pembuatannya tidak memerlukan teknik yang rumit.
Bahan-Bahan
10 buah crab stick, suwir atau potong kecil
80 gram keju oles
200 gram mayones
2 sdm susu kental manis
½ sdt garam
½ sdt kaldu bubuk
½ sdt lada bubuk
1 sdt bawang putih bubuk
70 gram keju mozzarella parut
Cara Membuat Crab Rangoon Cups
1. Siapkan Isian
Campurkan crab stick, keju oles, mayones, susu kental manis, garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan bawang putih bubuk ke dalam wadah.
Aduk hingga semua bahan tercampur rata.
2. Tambahkan Mozzarella
Masukkan keju mozzarella parut, lalu aduk perlahan hingga merata.
3. Masukkan ke Cetakan
Siapkan kulit untuk cup sesuai selera atau gunakan kulit pangsit yang dibentuk di dalam cetakan muffin.
Isi setiap cup dengan adonan secukupnya.
4. Panggang
Panggang dalam oven atau air fryer yang telah dipanaskan hingga kulit berwarna keemasan, renyah, dan bagian atas isian terlihat meleleh.
5. Sajikan
Angkat dan biarkan selama beberapa menit sebelum disajikan agar teksturnya lebih stabil.
Nikmati selagi hangat saat kejunya masih lumer.
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