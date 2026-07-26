Berburu Street Food Viral di Kodam Brawijaya: Dari Crocs Waffle Viral Sampai Chicken Roll Super Jumbo

Edible Crocs Waffle/YouTube @DancingBacons
JawaPos.com-Pasar Malam Kodam sudah lama dikenal sebagai tempat legendaris untuk berburu ratusan street food di Surabaya.
Selalu ada jajanan viral terbaru dengan harga yang ramah di kantong di Kodam.beragam pedagang street food membuka tenant mereka mulai sore sampai malam hari, sehingga suasananya selalu ramai.
Mengusung konsep pasar malam, tempat ini menawarkan berbagai street food mulai dari jajanan tradisional sampai makanan kekinian yang sedang viral.
Salah satu kuliner yang tengah menjadi incaran adalah crocs waffle edible yang bisa dimakan. Selain itu, masih banyak pilihan street food lain yang sayang untuk dilewatkan saat berkunjung ke Pasar Malam Kodam.
Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @DancingBacons, berikut rekomendasi street food di Kodam yang wajib anda coba sekarang.
Krepes
Awali perburuan kuliner anda di Kodam dan mencicipi dessert manis seperti Crepes jumbo. Krepes ini hadir dengan berabagai pilihan varian dan cocok bagi anda yang masih bingung ingin membeli jajan apa. Satu krepes ukuran jumbo ini dibanderol dengan harga Rp 15.000. Varian best seller yang wajib dicoba adalah perpaduan selai greentea dan taburan kacang .rasanya legit dengan perpaduan teskturnya yang super renyah, kacang yang gurih, aroma greentea yang harum, dan rasa manis yang pas.
Chicken Roll 25 cm
Chicken roll dengan beragam pilihan filling kini menjadi salah satu jajanan yang sedang viral. Anda juga bisa menemukan versi yang lebih terjangkau di Kodam dengan harga Rp 15.000 dan Rp 25.000 saja. Berbagai filling juga tersedia, mulai dari mentai, bolognaise, keju, dan saus tartar. Selain itu, anda juga bisa memilih bumbu tabur yang tersedia seperti rasa BBQ, balado, dan keju.bentuknya yang memanjang seperti stck, dengan lapisan luar yang renyah, daging juicy, serta saus filling yang creamy membuat street food yang satu ini sangatlah nikmat.
Alpukat Kocok
Setelah menyantap makanan gurih, segarkan dahaga anda dengan alpucok atau alpukat kocok. Alpukat kocok di sini dibuat dengan daging alpukat asli, kreamer, susu, lalu diberi dengan parutan keju yang melimpah, kemudian diberi ekstra alpukat asli di atasnya. Seporsi minuman ini dijual dengan harga Rp 15.000 saja.
Telur Gulung
Telur gulung menjadi street food favorit banyak orang. Di kodam brawijaya, terdapat berbagai varian telur gulung seperti telur gulung original (Rp 1.000), bihun telur (Rp 1.000), sosis telur (Rp 2.000), dan papeda gulung (Rp 1.000). Jajanan ini memiliki rasa yang sangat gurih, wangi, dan chewy sehingga membuat siapapun ketagihan saat mencobanya.
Pentol Goreng
Pentol goreng juga menjadi street food yang tidak boleh anda lewatkan saat berkunjung ke Kodam. Street food ini sekilas mirip dengan takoyaki, namun bagian dalamnya diisi dengan pentol. Pentol dimasak dalam cetakan bulat lalu dibalut dengan adonan tepung, kemudian ditusuk menggunakan kayu. Pentol goreng ini dibanderol dengan harga Rp 1.000 pertusuknya.
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