Street Food Rungkut Asri Surabaya, Nikmati Sensasi Lontong Kupang dan Sate Kerang Super Mantap

JawaPos.com-Kuliner Surabaya selalu menawarkan berbagai street food yang menarik dan menggugah selera.

Termasuk street food di kawasan Rungkut Asri Surabaya. Anda dapat menemukan masakan khas Jawa Timur dengan cita rasa otentik yang sudah melegenda.

Mulai dari lontong kupang yang gurih sampai nasi pecel dengan bumbu kacang yang legit.

Meski menu-menu ini banyak dijumpai di berbagai wilayah, namun beberapa warung di kawasan Rungkut ini memiliki cita rasa konsisten sehingga menjadi langganan warga lokal.

Berdasarkan informasi dari kanal YouTube @iansuhendra, berikut rekomendasi street food khas Jawa Timur di kawasan Rungkut Asri Surabaya.

Lontong Kupang Pak Hadi

Lontong kupang pak hadi terletak di Jl. Rungkut Asri No.24-22, Rungkut Kidul, Kec. Rungkut, Surabaya. Lontong kupang pak Hadi cukup menjadi salah satu kuliner legendaris di kawasan Rungkut yang selalu diburu pecinta kuliner.

Lontong kupang merupakan hidangan yang terdiri dari racikan bumbu bawang dan petis, lontong, potongan lentho, taburan bawang goreng yang kemudian disiram dengan kuah kupang yang khas.

Lontong kupang semakin nikmat dengan perasaan jeruk nipis yang memberikan sensasi segar. Perpaduan gurihnya petis, lembutnya kupang melimpah, serta kuahnya, membuat menu ini wajib dicoba saat berkunjung ke Surabaya. Jangan lewatkan juga sate kerang dengan bumbu khas yang gurih..

Bakso Pak Agung

Bakso Pak Agung bertempat di Jl. Rungkut Harapan Blk. L No.35, Kali Rungkut, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Warung ini menjadi salah satu tempat bakso paling ramai di daerah Rungkut Kidul. Bakso dan Siomay Pak Agung dibuat dengan resep yang spesial dan khas. Pilihan menunya juga cukup lengkap mulai dari bakso urat, bakso kasar,bakso beranak, siomay, gorengan. Harga per porsinya juga terbilang terjangkau mulai dari Rp 10.000.

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