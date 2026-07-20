Street Food Sekitaran Wonokromo Surabaya, Ada Mie Ayam Lima Ribu Sampai Martabak Usus Madura yang Jumbo dan Super Gurih

JawaPos.com-Street food Surabaya, memang selalu menarik untuk dijelajahi, terutama bagi anda yang ingin menikmati santap kuliner dengan harga yang ramah di kantong.

Salah satu kawasan paling wajib anda kunjungi adalah daerah Ngagel, Wonokromo.

Di sini, anda masih bisa menemukan aneka hidangan legendaris dengan cita rasa lezat, bumbu berempah yang kaya, porsi jumbo, serta harga yang tetap terjangkau.

Bayangkan saja, di kota Surabaya, tepatnya di kawasan Ngagel Wonokromo, anda masih bisa menikmati seporsi mie ayamdengan harga Rp 5.000. Meskipun dijual dengan harga yang murah, cita rasanya tetap lezat dan menjadi favorit banyak orang.

Selain itu masih ada banyak lagi, kuliner khas Surabaya yang layak untuk anda coba.Sebagimana yang dikutip dari ulasan dari kanal YouTube @iansuhendra berikut street food sekitaran daerah Wonokromo Surabaya yang wajib untuk dicoba.

Bubur Madura Putri Ayu

Bubur Madura Putri Ayu berada tepat di Jl. Ngagel Rejo No.20, Ngagel Rejo, Wonokromo, Surabaya. Warung ini menjual bubur campur khas Madura dengan harga mulai dari Rp 10.000-an saja. Bubur Madura Putri Ayu bahkan sudah sampai 3 cabang, dan pusatnya berada di daerah Ngagel ini. Di sini tersedia 8 pilihan bubur. Mulai dari bubur abang, bubur kacang hijau, bubur sum-sum, bubur candil, bubur sagu, bubur madura, bubur mutiara, dan juga bubur ketan hitam.

Bakso Tetelan Cemplux

Bakso Tetelan Cemplux berlokasi di Jl. Ngagel Rejo Utara No.22, RT.005/RW.01, Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo, Surabaya. Tempat makan inidikenal sebagai tempat mie ayam dengan harga yang sangat murah di Surabaya. Mie ayam originalnya dibanderol dengan harga Rp 5.000 saja. Sedangkan, mie ayam tetelan ditawarkan dengan harga Rp 10.000. Selain mie ayam, tempat ini juga terkenal akan bakso tetelannya yang bercita rasa gurih, sudah lengkap dengan bakso berdaging, siomay, tahu goreng, tetelan, serta pangsit goreng yang super renyah.

Lontong Kikil Sapi Mbak Hermin

Lontong kikil sapi mbak hermin berlokasi di Jl. Mustika No.28, Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya. Seporsi lontong kikil terdiri dari lontong, rkikil, acikan kuah merah berempah, dan juga tetelan. Daging kikilnya bertekstur empuk dengan kuah rempah rich yang gurih.

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