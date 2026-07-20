Street Food Sekitaran Wonokromo Surabaya, Ada Mie Ayam Lima Ribu Sampai Martabak Usus Madura yang Jumbo dan Super Gurih

Ilustrasi martabak usus/YouTube @iansuhendra
JawaPos.com-Street food Surabaya, memang selalu menarik untuk dijelajahi, terutama bagi anda yang ingin menikmati santap kuliner dengan harga yang ramah di kantong.
Salah satu kawasan paling wajib anda kunjungi adalah daerah Ngagel, Wonokromo.
Di sini, anda masih bisa menemukan aneka hidangan legendaris dengan cita rasa lezat, bumbu berempah yang kaya, porsi jumbo, serta harga yang tetap terjangkau.
Baca Juga:Jelajah Kuliner Khas Ampel Surabaya: Sensasi Nasi Kebuli Otentik Sampai Martabak Gurih Seharga Dua Ribu Rupiah
Bayangkan saja, di kota Surabaya, tepatnya di kawasan Ngagel Wonokromo, anda masih bisa menikmati seporsi mie ayamdengan harga Rp 5.000. Meskipun dijual dengan harga yang murah, cita rasanya tetap lezat dan menjadi favorit banyak orang.
Selain itu masih ada banyak lagi, kuliner khas Surabaya yang layak untuk anda coba.Sebagimana yang dikutip dari ulasan dari kanal YouTube @iansuhendra berikut street food sekitaran daerah Wonokromo Surabaya yang wajib untuk dicoba.
Bubur Madura Putri Ayu
Bubur Madura Putri Ayu berada tepat di Jl. Ngagel Rejo No.20, Ngagel Rejo, Wonokromo, Surabaya. Warung ini menjual bubur campur khas Madura dengan harga mulai dari Rp 10.000-an saja. Bubur Madura Putri Ayu bahkan sudah sampai 3 cabang, dan pusatnya berada di daerah Ngagel ini. Di sini tersedia 8 pilihan bubur. Mulai dari bubur abang, bubur kacang hijau, bubur sum-sum, bubur candil, bubur sagu, bubur madura, bubur mutiara, dan juga bubur ketan hitam.
Bakso Tetelan Cemplux
Bakso Tetelan Cemplux berlokasi di Jl. Ngagel Rejo Utara No.22, RT.005/RW.01, Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo, Surabaya. Tempat makan inidikenal sebagai tempat mie ayam dengan harga yang sangat murah di Surabaya. Mie ayam originalnya dibanderol dengan harga Rp 5.000 saja. Sedangkan, mie ayam tetelan ditawarkan dengan harga Rp 10.000. Selain mie ayam, tempat ini juga terkenal akan bakso tetelannya yang bercita rasa gurih, sudah lengkap dengan bakso berdaging, siomay, tahu goreng, tetelan, serta pangsit goreng yang super renyah.
Lontong Kikil Sapi Mbak Hermin
Lontong kikil sapi mbak hermin berlokasi di Jl. Mustika No.28, Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya. Seporsi lontong kikil terdiri dari lontong, rkikil, acikan kuah merah berempah, dan juga tetelan. Daging kikilnya bertekstur empuk dengan kuah rempah rich yang gurih.
Martabak Usus dan Balungan Bu Yuli
Martabak usus menjadi salah satu kuliner khas Madura yang sangat lezat. Salah satu yang paling viral di Wonokromo adalah martabak usus dan balungan Bu Yuli berada Jl. Mustika Baru No.33, RT.009/RW.01, Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya. Martabak usus berisi bihun, oseng usus, danracikan bumbu rempah yang kemudian dibungkus menggunakan kulit martabak dan campuran telur. Cita rasanya gurih, berempah, dan sedikit pedas.ukurannya tergolong jumbo dengan harga mulai dari Rp 10.000 saja. Satu porsi martabak dapat dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Variannya bisa dimix dengan balungan (tulang) , Usus, mie, telur bahkan sampai seblak.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force