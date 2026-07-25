Menu Hemat Favorit Keluarga, Begini Cara Membuat Telur Bumbu Bali

Telur Bumbu Bali (Instagram @godakesa)
JawaPos.com - Telur menjadi salah satu bahan makanan yang hampir selalu tersedia di dapur karena mudah diolah menjadi berbagai hidangan. Mulai dari menu sarapan sederhana hingga lauk pendamping nasi, telur bisa dikreasikan menjadi sajian yang lezat dan menggugah selera.
Salah satu olahan telur khas Nusantara yang banyak digemari adalah telur bumbu Bali. Hidangan ini menghadirkan perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma rempah yang khas sehingga mampu membuat makan menjadi lebih nikmat.
Cara membuatnya pun cukup sederhana. Telur rebus terlebih dahulu digoreng hingga bagian luarnya memiliki tekstur sedikit kecokelatan, kemudian dimasak bersama bumbu merah khas Bali yang kaya rasa.
Keistimewaan telur bumbu Bali tidak hanya terletak pada rasanya, tetapi juga pada daya simpannya. Hidangan ini tetap lezat ketika dipanaskan kembali, sehingga cocok dijadikan stok lauk untuk keluarga di rumah.
Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep telur bumbu Bali rumahan yang praktis, kaya rempah, dan pastinya menggugah selera, dikutip dari laman Radar Madiun (JawaPos Group).
Bahan-bahan:
- 6 butir telur ayam, direbus dan dikupas
- Minyak goreng secukupnya
- Bumbu halus:
- 6 siung bawang merah
- 3 siung bawang putih
- 10 cabai merah keriting (bisa disesuaikan selera)
- 2 cabai rawit merah (opsional)
- 2 butir kemiri, disangrai
- 1 sdt terasi, dibakar sebentar
Bumbu tambahan:
- 1 lembar daun salam
- 1 batang serai, dimemarkan
- ½ sdt gula merah serut
- Garam secukupnya
- Kaldu bubuk (opsional)
- 150 ml air
Cara membuat:
Goreng telur yang sudah direbus dan dikupas hingga bagian luarnya berwarna keemasan dan berkulit. Angkat, tiriskan.
Haluskan semua bahan bumbu halus menggunakan ulekan atau blender.
Tumis bumbu halus dengan sedikit minyak hingga harum dan matang selama sekitar 5–7 menit.
Masukkan daun salam dan serai, aduk rata. Tumis hingga aroma bumbu semakin keluar.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS