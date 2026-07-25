Menu Hemat Favorit Keluarga, Begini Cara Membuat Telur Bumbu Bali

JawaPos.com - Telur menjadi salah satu bahan makanan yang hampir selalu tersedia di dapur karena mudah diolah menjadi berbagai hidangan. Mulai dari menu sarapan sederhana hingga lauk pendamping nasi, telur bisa dikreasikan menjadi sajian yang lezat dan menggugah selera.

Salah satu olahan telur khas Nusantara yang banyak digemari adalah telur bumbu Bali. Hidangan ini menghadirkan perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma rempah yang khas sehingga mampu membuat makan menjadi lebih nikmat.

Cara membuatnya pun cukup sederhana. Telur rebus terlebih dahulu digoreng hingga bagian luarnya memiliki tekstur sedikit kecokelatan, kemudian dimasak bersama bumbu merah khas Bali yang kaya rasa.

Keistimewaan telur bumbu Bali tidak hanya terletak pada rasanya, tetapi juga pada daya simpannya. Hidangan ini tetap lezat ketika dipanaskan kembali, sehingga cocok dijadikan stok lauk untuk keluarga di rumah.