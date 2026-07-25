Gurih dan Krispi, Ini Resep Otak-Otak Goreng Cabe Garam yang Mudah Dibuat

JawaPos.com - Otak-otak goreng cabe garam menjadi salah satu camilan yang banyak digemari berkat perpaduan rasa gurih, renyah, dan pedas yang menggugah selera. Setiap gigitannya menghadirkan sensasi nikmat yang membuat siapa pun ingin terus menyantapnya.

Selain memiliki cita rasa yang lezat, camilan ini juga sangat praktis untuk dibuat. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses memasaknya tidak membutuhkan waktu lama, sehingga cocok dijadikan teman bersantai, camilan sore, hingga ide jualan rumahan.

Kelezatan otak-otak goreng semakin terasa setelah dipadukan dengan tumisan bawang putih dan irisan cabai. Aroma harum dari bumbu yang ditumis berpadu sempurna dengan tekstur otak-otak yang renyah di luar namun tetap lembut di dalam.

Tak heran jika sajian sederhana ini sering menjadi favorit keluarga dan cepat habis begitu disajikan di meja makan.

Mengutip kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep otak-otak goreng cabe garam yang gurih, renyah, dan mudah dipraktikkan di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat otak-otak goreng cabe garam:

· 250 gram daging ikan tenggiri

· 75 gram tepung sagu

· 60 gram santan