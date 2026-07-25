Lauk Simpel tapi Istimewa, Coba Resep Terong Balado yang Satu Ini

Terong Balado (Instagram @menumurah/@nanjing_corner)
JawaPos.com - Saat mencari lauk yang sederhana tetapi tetap mampu menggugah selera, terong balado bisa menjadi salah satu pilihan terbaik. Hidangan ini dikenal memiliki cita rasa pedas dan gurih yang membuatnya digemari oleh banyak orang.
Sebagai salah satu masakan khas Minangkabau, terong balado memiliki perpaduan terong yang lembut dengan sambal balado berbumbu kaya rempah. Kombinasi tersebut menghasilkan rasa yang nikmat dan cocok disantap bersama nasi hangat.
Tak hanya mudah ditemukan di warung makan maupun rumah makan Padang, terong balado juga sangat mudah dibuat sendiri di rumah. Dengan bahan yang sederhana dan proses memasak yang praktis, menu ini cocok dijadikan hidangan sehari-hari.
Kelezatan terong balado semakin terasa ketika sambalnya dimasak hingga meresap ke dalam terong, sehingga setiap gigitan menghadirkan sensasi pedas, gurih, dan sedikit manis yang seimbang.
Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep terong balado rumahan yang dikutip JawaPos.com dari laman Radar Madiun (JawaPos Group).
Bahan yang Dibutuhkan
Bahan Utama:
- 3 buah terong ungu ukuran sedang, potong serong dan goreng setengah matang
- Minyak goreng secukupnya untuk menggoreng dan menumis
Bumbu Sambal Balado:
- 7 buah cabai merah keriting
- 5 buah cabai rawit merah (sesuaikan dengan tingkat kepedasan)
- 6 siung bawang merah
- 3 siung bawang putih
- 1 buah tomat merah
- ½ sdt garam
- 1 sdt gula
- 1 sdm air jeruk nipis atau jeruk sambal (opsional)
Langkah Memasak
1. Goreng Terong
Panaskan minyak, lalu goreng potongan terong sampai layu dan agak kecokelatan. Angkat dan tiriskan.
2. Haluskan Bumbu
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