Lauk Simpel tapi Istimewa, Coba Resep Terong Balado yang Satu Ini

JawaPos.com - Saat mencari lauk yang sederhana tetapi tetap mampu menggugah selera, terong balado bisa menjadi salah satu pilihan terbaik. Hidangan ini dikenal memiliki cita rasa pedas dan gurih yang membuatnya digemari oleh banyak orang.

Sebagai salah satu masakan khas Minangkabau, terong balado memiliki perpaduan terong yang lembut dengan sambal balado berbumbu kaya rempah. Kombinasi tersebut menghasilkan rasa yang nikmat dan cocok disantap bersama nasi hangat.

Tak hanya mudah ditemukan di warung makan maupun rumah makan Padang, terong balado juga sangat mudah dibuat sendiri di rumah. Dengan bahan yang sederhana dan proses memasak yang praktis, menu ini cocok dijadikan hidangan sehari-hari.

Kelezatan terong balado semakin terasa ketika sambalnya dimasak hingga meresap ke dalam terong, sehingga setiap gigitan menghadirkan sensasi pedas, gurih, dan sedikit manis yang seimbang.