Menu Praktis Anti Ribet, Ini Cara Membuat Nasi Goreng Hongkong Enak di Rumah

JawaPos.com - Nasi goreng menjadi salah satu hidangan yang banyak digemari karena rasanya lezat dan cara membuatnya yang praktis. Namun, jika mulai bosan dengan nasi goreng biasa, kamu bisa mencoba variasi lain seperti nasi goreng Hongkong.

Berbeda dari nasi goreng pada umumnya, nasi goreng Hongkong memiliki tampilan dengan warna nasi yang lebih cerah serta aroma khas yang menggugah selera. Perpaduan bumbu dan bahan pelengkap membuat hidangan ini terasa istimewa meski tetap mudah dibuat.

Menu ini cocok disajikan dalam berbagai kesempatan, mulai dari sarapan pagi, bekal untuk aktivitas sehari-hari, hingga pilihan makan malam yang praktis dan mengenyangkan.

Bagi kamu yang ingin mencoba membuat nasi goreng Hongkong sendiri di rumah tanpa proses yang rumit, resep berikut bisa menjadi pilihan.

Mengutip dari akun YouTube Ade Koerniawan, berikut cara membuat nasi goreng Hongkong yang lezat dan mudah dipraktikkan.

Bahan-bahan untuk membuat nasi goreng hongkong:

· Nasi putih

· 5 siung bawang putih

· 50 gram udang