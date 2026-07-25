Resep Tahu Gejrot Sederhana, Rasa Autentik yang Cocok untuk Keluarga

Tahu Gejrot (Instagram @dad_dish)
JawaPos.com - Tahu gejrot merupakan salah satu kuliner khas Cirebon yang hingga kini masih menjadi favorit banyak pencinta makanan tradisional Indonesia. Cita rasanya yang unik membuat jajanan ini tetap populer dari generasi ke generasi.
Keistimewaan tahu gejrot terletak pada perpaduan tahu pong goreng yang renyah dengan kuah bercita rasa asam, manis, dan pedas. Sajian ini semakin nikmat dengan tambahan bumbu cabai serta bawang yang diulek kasar sehingga memberikan sensasi segar di setiap gigitan.
Selain memiliki rasa yang menggugah selera, tahu gejrot juga termasuk makanan yang mudah dibuat. Bahan-bahannya sederhana dan proses penyajiannya praktis, sehingga cocok dijadikan camilan untuk dinikmati bersama keluarga saat bersantai.
Bagi kamu yang ingin menghadirkan jajanan khas daerah di rumah, tahu gejrot bisa menjadi pilihan menarik. Dengan mengikuti resep yang tepat, kamu dapat membuat sajian bercita rasa autentik tanpa harus datang langsung ke Cirebon.
Berikut resep lengkap tahu gejrot khas Cirebon yang dikutip JawaPos.com dari laman Radar Madiun (JawaPos Group).
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS