Resep Tahu Gejrot Sederhana, Rasa Autentik yang Cocok untuk Keluarga

Bahan-Bahan

Tahu:

- 10 buah tahu sumedang atau tahu pong, goreng, lalu potong kecil

Kuah:

- 250 ml air

- 2 sdm gula merah, serut

- 1 sdm kecap manis

- 1 sdm asam jawa

- ½ sdt garam

Sambal Ulek Kasar:

- 5 siung bawang merah

- 2 siung bawang putih

- 5 buah cabai rawit merah (bisa disesuaikan selera)

Cara Membuat

1. Kuah:

Rebus air bersama gula merah, asam jawa, garam, dan kecap hingga mendidih. Setelah matang, saring kuah jika perlu dan biarkan hangat.

2. Sambal:

Ulek kasar bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit.

3. Penyajian:

Susun potongan tahu goreng di cobek atau piring. Taburi sambal di atasnya, lalu siram dengan kuah. Aduk perlahan sebelum disajikan.

Tips Tambahan:

1. Ingin lebih pedas? Tambahkan cabai sesuai selera.

2. Pilih tahu pong yang bagian luarnya garing dan dalamnya kosong.

3. Bisa disimpan di kulkas dan dipanaskan sebentar saat ingin dinikmati.

Tahu gejrot nikmat disantap dalam keadaan hangat maupun dingin. Rasa pedas, asam, dan manisnya siap menggugah selera.

Yuk, bikin sendiri di rumah dan rasakan sensasi kuliner khas Cirebon yang tak pernah gagal memanjakan lidah!