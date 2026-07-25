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Leni Setya Wati
Sabtu, 25 Juli 2026 | 22.14 WIB

Resep Tahu Gejrot Sederhana, Rasa Autentik yang Cocok untuk Keluarga

Tahu Gejrot (Instagram @dad_dish) - Image

Tahu Gejrot (Instagram @dad_dish)

JawaPos.com - Tahu gejrot merupakan salah satu kuliner khas Cirebon yang hingga kini masih menjadi favorit banyak pencinta makanan tradisional Indonesia. Cita rasanya yang unik membuat jajanan ini tetap populer dari generasi ke generasi.

Keistimewaan tahu gejrot terletak pada perpaduan tahu pong goreng yang renyah dengan kuah bercita rasa asam, manis, dan pedas. Sajian ini semakin nikmat dengan tambahan bumbu cabai serta bawang yang diulek kasar sehingga memberikan sensasi segar di setiap gigitan.

Selain memiliki rasa yang menggugah selera, tahu gejrot juga termasuk makanan yang mudah dibuat. Bahan-bahannya sederhana dan proses penyajiannya praktis, sehingga cocok dijadikan camilan untuk dinikmati bersama keluarga saat bersantai.

Bagi kamu yang ingin menghadirkan jajanan khas daerah di rumah, tahu gejrot bisa menjadi pilihan menarik. Dengan mengikuti resep yang tepat, kamu dapat membuat sajian bercita rasa autentik tanpa harus datang langsung ke Cirebon.

Berikut resep lengkap tahu gejrot khas Cirebon yang dikutip JawaPos.com dari laman Radar Madiun (JawaPos Group).

Bahan-Bahan
 
Tahu:
 
- 10 buah tahu sumedang atau tahu pong, goreng, lalu potong kecil
 
Kuah:
 
- 250 ml air
- 2 sdm gula merah, serut
- 1 sdm kecap manis
- 1 sdm asam jawa
- ½ sdt garam
 
Sambal Ulek Kasar:
 
- 5 siung bawang merah
- 2 siung bawang putih
- 5 buah cabai rawit merah (bisa disesuaikan selera)
 
Cara Membuat
 
1. Kuah:
 
Rebus air bersama gula merah, asam jawa, garam, dan kecap hingga mendidih. Setelah matang, saring kuah jika perlu dan biarkan hangat.
 
2. Sambal:
 
Ulek kasar bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit.
 
3. Penyajian:
 
Susun potongan tahu goreng di cobek atau piring. Taburi sambal di atasnya, lalu siram dengan kuah. Aduk perlahan sebelum disajikan.
 
Tips Tambahan:
 
1. Ingin lebih pedas? Tambahkan cabai sesuai selera.
 
2. Pilih tahu pong yang bagian luarnya garing dan dalamnya kosong.
 
3. Bisa disimpan di kulkas dan dipanaskan sebentar saat ingin dinikmati.
 
Tahu gejrot nikmat disantap dalam keadaan hangat maupun dingin. Rasa pedas, asam, dan manisnya siap menggugah selera.
 
Yuk, bikin sendiri di rumah dan rasakan sensasi kuliner khas Cirebon yang tak pernah gagal memanjakan lidah!
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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