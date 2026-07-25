Resep Oseng Terong Teri Praktis, Lauk Sederhana yang Bikin Nasi Cepat Habis

JawaPos.com - Membuat hidangan lezat tidak selalu membutuhkan banyak bahan atau biaya besar. Oseng terong teri menjadi salah satu contoh menu sederhana yang mampu menghadirkan rasa nikmat dengan cara pembuatan yang praktis.

Hanya menggunakan dua bahan utama, yaitu terong dan ikan teri, sajian ini dapat menjadi lauk pendamping nasi yang menggugah selera. Perpaduan tekstur lembut dari terong dan rasa gurih khas ikan teri membuat hidangan ini sulit untuk ditolak.

Selain mudah dibuat, oseng terong teri juga cocok menjadi pilihan menu sehari-hari karena bahan-bahannya mudah ditemukan dan harganya relatif terjangkau. Rasanya yang gurih bahkan mampu membuat siapa saja ingin menambah porsi makan.