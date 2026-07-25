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Leni Setya Wati
Sabtu, 25 Juli 2026 | 21.57 WIB

Resep Oseng Terong Teri Praktis, Lauk Sederhana yang Bikin Nasi Cepat Habis

Oseng Terong Teri (Tangkapan layar YouTube Dapur Cantik Channel) - Image

Oseng Terong Teri (Tangkapan layar YouTube Dapur Cantik Channel)

JawaPos.com - Membuat hidangan lezat tidak selalu membutuhkan banyak bahan atau biaya besar. Oseng terong teri menjadi salah satu contoh menu sederhana yang mampu menghadirkan rasa nikmat dengan cara pembuatan yang praktis.

Hanya menggunakan dua bahan utama, yaitu terong dan ikan teri, sajian ini dapat menjadi lauk pendamping nasi yang menggugah selera. Perpaduan tekstur lembut dari terong dan rasa gurih khas ikan teri membuat hidangan ini sulit untuk ditolak.

Selain mudah dibuat, oseng terong teri juga cocok menjadi pilihan menu sehari-hari karena bahan-bahannya mudah ditemukan dan harganya relatif terjangkau. Rasanya yang gurih bahkan mampu membuat siapa saja ingin menambah porsi makan.

Bagi yang ingin mencoba menu rumahan sederhana dengan cita rasa lezat, resep oseng terong teri berikut bisa menjadi pilihan. Mengutip kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut cara membuat oseng terong teri yang praktis dan nikmat.

Bahan-Bahan

Bahan utama:

- 500 gr terong hijau bulat secukupnya (boleh diganti terong ungu)
- 125 gr ikan teri jengki, cuci bersih dan tiriskan

Bumbu iris:

- 120 gr bawang merah
- 50 gr bawang putih

Bahan aromatik:

- 1 batang serai, geprek
- 5 lembar daun jeruk, buang tulang daunnya
- 3 lembar daun salam

Bumbu tambahan:

- 1,5 sdt garam
- 1 sdt gula pasir
- 2 sdt kaldu jamur
- 1 sdm saus tiram

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Editor: Setyo Adi Nugroho
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