Resep Ayam Goreng Oat Krispi Ala Devina Hermawan Gurih dengan Wangi Daun Kari, Cocok untuk Menu Spesial Keluarga di Rumah

JawaPos.com - Olahan ayam goreng selalu punya tempat istimewa di meja makan, namun ketika dipadukan dengan sentuhan khas Asia Tenggara, hasilnya bisa terasa jauh lebih menarik.

Ayam goreng oat ala Singapura dikenal dengan teksturnya yang renyah, balutan oat yang gurih, serta aroma bawang putih dan daun kari yang begitu menggugah selera sejak pertama kali disajikan.

Keunikan hidangan ini terletak pada penggunaan rolled oat sebagai pelapis sekaligus bumbu kering, menciptakan sensasi kriuk yang berbeda dari ayam goreng tepung biasa.

Ditambah rasa gurih ringan, manis halus, dan aroma mentega yang lembut, menu ini cocok disantap bersama nasi hangat dan telur mata sapi untuk pengalaman makan yang sederhana namun istimewa.

Resep ini dibagikan melalui video tutorial dari kanal YouTube Devina Hermawan, yang menghadirkan versi praktis ayam goreng oat ala Singapura dengan hasil rumahan yang tetap maksimal rasa dan teksturnya.

Bahan Marinasi

· 300 gr paha ayam filet

· 1 sdt perasan jeruk nipis

· 1 sdm putih telur