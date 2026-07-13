Resep Ayam Goreng Oat Krispi Ala Devina Hermawan Gurih dengan Wangi Daun Kari, Cocok untuk Menu Spesial Keluarga di Rumah

Resep Ayam Goreng Oat Krispi Gurih dengan Wangi Daun Kari, (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com - Olahan ayam goreng selalu punya tempat istimewa di meja makan, namun ketika dipadukan dengan sentuhan khas Asia Tenggara, hasilnya bisa terasa jauh lebih menarik.
Ayam goreng oat ala Singapura dikenal dengan teksturnya yang renyah, balutan oat yang gurih, serta aroma bawang putih dan daun kari yang begitu menggugah selera sejak pertama kali disajikan.
Keunikan hidangan ini terletak pada penggunaan rolled oat sebagai pelapis sekaligus bumbu kering, menciptakan sensasi kriuk yang berbeda dari ayam goreng tepung biasa.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Aquarius Senin 13 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan
Ditambah rasa gurih ringan, manis halus, dan aroma mentega yang lembut, menu ini cocok disantap bersama nasi hangat dan telur mata sapi untuk pengalaman makan yang sederhana namun istimewa.
Resep ini dibagikan melalui video tutorial dari kanal YouTube Devina Hermawan, yang menghadirkan versi praktis ayam goreng oat ala Singapura dengan hasil rumahan yang tetap maksimal rasa dan teksturnya.
Bahan Marinasi
· 300 gr paha ayam filet
· 1 sdt perasan jeruk nipis
· 1 sdm putih telur
· ½ sdt kaldu ayam bubuk
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland