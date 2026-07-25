Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Zulfa Putri Hardiyati
Minggu, 26 Juli 2026 | 03.50 WIB

Tanpa Pengawet! Resep Sambal Bawang Ala Bu Rudy Surabaya yang Pedas Gurih, Tahan Lama

Sambal Bawang Ala Bu Rudy Surabaya yang Pedas Gurih. (YOUTUBE DEVINA HERMAWAN) - Image

Sambal Bawang Ala Bu Rudy Surabaya yang Pedas Gurih. (YOUTUBE DEVINA HERMAWAN)

JawaPos.com - Sambal bawang merupakan salah satu pelengkap makanan yang hampir selalu ada di meja makan masyarakat Indonesia.

Cita rasanya yang pedas, gurih, dan sedikit harum khas bawang membuatnya cocok dipadukan dengan berbagai lauk sederhana hingga hidangan spesial.

Salah satu versi yang paling terkenal adalah sambal bawang ala Bu Rudy dari Surabaya yang dikenal dengan rasa khas dan ketahanannya.

Melalui resep dari kanal YouTube Devina Hermawan, sambal bawang ini dibuat dengan teknik yang tepat sehingga bisa tahan lama tanpa tambahan pengawet.

Proses memasak yang sederhana namun detail menghasilkan sambal dengan tekstur dan rasa yang seimbang, cocok untuk stok di rumah.

Bahan:

·       6 siung bawang putih (tidak dikupas, lalu digeprek)

·       150–200 ml minyak

·       150 gr bawang merah (geprek)

·       150 gr cabai rawit

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Awet Tanpa Pengawet! Resep Sambal Bawang Ala Bu Rudy Surabaya yang Pedas Gurih, Tahan Lama, dan Bikin Makan Jadi Makin Lahap - Image
Kuliner

Awet Tanpa Pengawet! Resep Sambal Bawang Ala Bu Rudy Surabaya yang Pedas Gurih, Tahan Lama, dan Bikin Makan Jadi Makin Lahap

Rabu, 1 Juli 2026 | 02.15 WIB

Resep Sambal Bawang Khas Bu Rudy untuk 50 Porsi yang Cocok Buat Stok Pendamping Lauk Harian dan Jualan - Image
Kuliner

Resep Sambal Bawang Khas Bu Rudy untuk 50 Porsi yang Cocok Buat Stok Pendamping Lauk Harian dan Jualan

Jumat, 29 Mei 2026 | 15.41 WIB

Makin Nendang Pakai Sambal Bawang! Resep Sate Ayam Manis Favorit Buka Puasa & Sahur ala Chef Devina Hermawan - Image
Kuliner

Makin Nendang Pakai Sambal Bawang! Resep Sate Ayam Manis Favorit Buka Puasa & Sahur ala Chef Devina Hermawan

Selasa, 24 Februari 2026 | 23.00 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

5

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

6

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

7

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

8

Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore