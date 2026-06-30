Awet Tanpa Pengawet! Resep Sambal Bawang Ala Bu Rudy Surabaya yang Pedas Gurih, Tahan Lama, dan Bikin Makan Jadi Makin Lahap

Sambal Bawang Ala Bu Rudy Surabaya yang Pedas Gurih. (YOUTUBE DEVINA HERMAWAN)
JawaPos.com - Sambal bawang merupakan salah satu pelengkap makanan yang hampir selalu ada di meja makan masyarakat Indonesia.
Cita rasanya yang pedas, gurih, dan sedikit harum khas bawang membuatnya cocok dipadukan dengan berbagai lauk sederhana hingga hidangan spesial.
Salah satu versi yang paling terkenal adalah sambal bawang ala Bu Rudy dari Surabaya yang dikenal dengan rasa khas dan ketahanannya.
Melalui resep dari kanal YouTube Devina Hermawan, sambal bawang ini dibuat dengan teknik yang tepat sehingga bisa tahan lama tanpa tambahan pengawet.
Proses memasak yang sederhana namun detail menghasilkan sambal dengan tekstur dan rasa yang seimbang, cocok untuk stok di rumah.
Bahan:
· 6 siung bawang putih (tidak dikupas, lalu digeprek)
· 150–200 ml minyak
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026