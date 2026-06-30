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Zulfa Putri Hardiyati
Rabu, 1 Juli 2026 | 02.15 WIB

Awet Tanpa Pengawet! Resep Sambal Bawang Ala Bu Rudy Surabaya yang Pedas Gurih, Tahan Lama, dan Bikin Makan Jadi Makin Lahap

Sambal Bawang Ala Bu Rudy Surabaya yang Pedas Gurih. (YOUTUBE DEVINA HERMAWAN) - Image

Sambal Bawang Ala Bu Rudy Surabaya yang Pedas Gurih. (YOUTUBE DEVINA HERMAWAN)

JawaPos.com - Sambal bawang merupakan salah satu pelengkap makanan yang hampir selalu ada di meja makan masyarakat Indonesia.

Cita rasanya yang pedas, gurih, dan sedikit harum khas bawang membuatnya cocok dipadukan dengan berbagai lauk sederhana hingga hidangan spesial.

Salah satu versi yang paling terkenal adalah sambal bawang ala Bu Rudy dari Surabaya yang dikenal dengan rasa khas dan ketahanannya.

Melalui resep dari kanal YouTube Devina Hermawan, sambal bawang ini dibuat dengan teknik yang tepat sehingga bisa tahan lama tanpa tambahan pengawet.

Proses memasak yang sederhana namun detail menghasilkan sambal dengan tekstur dan rasa yang seimbang, cocok untuk stok di rumah.

Bahan:

·       6 siung bawang putih (tidak dikupas, lalu digeprek)

·       150–200 ml minyak

Editor: Novia Tri Astuti
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