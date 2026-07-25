Resep Ayam Gongso Satset, Ayam Bumbu Pedas Manis yang Gurih dan Praktis Ala Chef Rudy

JawaPos.com - Jika sedang mencari lauk rumahan yang kaya bumbu tetapi tetap mudah dibuat, Ayam Gongso Satset bisa menjadi pilihan yang patut dicoba.

Hidangan khas Jawa ini dikenal dengan cita rasa gurih, manis, dan sedikit pedas yang berasal dari perpaduan bumbu rempah serta kecap manis. Aroma serai, daun salam, dan daun jeruk membuat masakan semakin harum dan menggugah selera.

Dilansir dari Instagram @genikayu, resep Ayam Gongso Satset ala Chef Rudy ini menggunakan langkah memasak yang sederhana sehingga cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Ayam terlebih dahulu dimasak hingga empuk sebelum ditumis bersama bumbu halus dan rempah. Cara ini membuat bumbu lebih mudah meresap ke dalam daging sehingga setiap gigitan terasa gurih dan kaya rasa.

Tambahan kecap manis memberikan warna cokelat mengilap sekaligus rasa manis yang seimbang dengan sensasi pedas dari bumbu balado.

Bahan-Bahan

Bahan 1

500 gram ayam

2 gelas air

1 sdt garam

½ sdt kunyit bubuk

Bahan Halus

1 sachet bumbu balado

6 siung bawang merah

150 ml air

Bahan Tumisan

6 sdm minyak goreng

1 batang serai, memarkan

2 lembar daun salam

3 lembar daun jeruk

Bahan Pelengkap

150 ml air

1 sdm gula pasir

1 sdm kecap manis