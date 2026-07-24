Resep Ayam Gongso Satset, Ayam Bumbu Pedas Manis yang Gurih dan Praktis

Potret ayam gongsi satset dengan bumbu gurih, manis, dan pedas yang meresap sempurna. (Sumber: instagram.com/@genikayu)
JawaPos.com - Jika sedang mencari lauk rumahan yang kaya bumbu tetapi tetap mudah dibuat, Ayam Gongso Satset bisa menjadi pilihan yang patut dicoba.
Hidangan khas Jawa ini dikenal dengan cita rasa gurih, manis, dan sedikit pedas yang berasal dari perpaduan bumbu rempah serta kecap manis. Aroma serai, daun salam, dan daun jeruk membuat masakan semakin harum dan menggugah selera.
Dilansir dari Instagram @genikayu, resep Ayam Gongso Satset ala Chef Rudy ini menggunakan langkah memasak yang sederhana sehingga cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
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Ayam terlebih dahulu dimasak hingga empuk sebelum ditumis bersama bumbu halus dan rempah. Cara ini membuat bumbu lebih mudah meresap ke dalam daging sehingga setiap gigitan terasa gurih dan kaya rasa.
Tambahan kecap manis memberikan warna cokelat mengilap sekaligus rasa manis yang seimbang dengan sensasi pedas dari bumbu balado.
Bahan-Bahan
Bahan 1
500 gram ayam
2 gelas air
1 sdt garam
½ sdt kunyit bubuk
Bahan Halus
1 sachet bumbu balado
6 siung bawang merah
150 ml air
Bahan Tumisan
6 sdm minyak goreng
1 batang serai, memarkan
2 lembar daun salam
3 lembar daun jeruk
Bahan Pelengkap
150 ml air
1 sdm gula pasir
1 sdm kecap manis
Cara Membuat Ayam Gongso Satset
1. Rebus Ayam
Masukkan ayam ke dalam panci bersama air, garam, dan kunyit bubuk.
Masak hingga ayam matang dan empuk, kemudian tiriskan.
2. Haluskan Bumbu
Blender bumbu balado, bawang merah, dan air hingga halus.
3. Tumis Bumbu
Panaskan minyak, lalu tumis bumbu halus hingga harum dan matang.
Masukkan serai, daun salam, dan daun jeruk, kemudian tumis kembali hingga aromanya keluar.
4. Masukkan Ayam
Tambahkan ayam yang telah direbus ke dalam tumisan bumbu.
Aduk hingga ayam terbalut rata.
5. Tambahkan Bahan Pelengkap
Tuangkan air, lalu masukkan gula dan kecap manis.
Masak sambil diaduk hingga kuah menyusut dan bumbu meresap ke dalam ayam.
6. Sajikan
Angkat dan sajikan Ayam Gongso selagi hangat bersama nasi putih.
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