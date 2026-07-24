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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.10 WIB

Deretan Cafe Paling Estetik di Bogor, Dari Nuansa Vintage Sampai Kopitiam Retro Chinatown

Ilustrasi coffee shop di Bogor/YouTube @barryandelisa - Image

Ilustrasi coffee shop di Bogor/YouTube @barryandelisa

JawaPos.com - Bogor selalu menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana kota yang nyaman sekaligus berwisata. 

Salah satu kawasan yang legendaris di kota Bogor adalah Jalan Suryakencana atau Surken. Kawasan ini dikenal dengan nuansa pecinan yang masih khas sehingga dijuluki sebagai Chinatown Kota Bogor.

Selain warisan budayanya, kawasan Suryakencana juga menjadi surganya kuliner yang menawarkan berbagai pilihan hidangan legendaris sampai makanan kekinian. 

Dalam beberapa waktu terakhir di sekitar Jalan Suryakencana, semakin banyak berdiri kafe-kafe estetik. Tempat-tempat ini tentu mengusung konsep yang unik dan menarik.

Mulai dari coffee shop bergaya vintage, retro, sampai kedai khas kopitiam. Setiap tempat ini menawarkan suasana yang berbeda sehingga cocok bagi anda sedang ingin berlibur.

Beberapa diantaranya juga sangat nyaman untuk menjadi working space bagi anda yang ingin WFC, mengerjakan tugas, diskusi kelompok, ataupun sekadar membaca buku sambil menyeruput secangkir kopi.

Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @barryandelisa berikut cafe-cafe paling estetik di sekitaran Jalan Surya Kencana Bogor. 

Roemah Nona berada di Jl. Pemuda No. 22, Tanah Sareal, Bogor. Roemah Nona menjadi salah satu cafe estetik yang mencuri perhatian di Bogor, yang  belakangan juga sedang viral.

Dominasi warna-warna pastel menghiasi hampir seluruh sudut ruangan sehingga menghadirkan suasana yang hangat dan instagramable. 

Area tempat duduknya juga cukup luas sehingga nyaman untuk mengerjakan tugas, work from cafe (WFC), ataupun berkumpul bersama teman-teman. 

Editor: Hanny Suwindari
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