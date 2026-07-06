Resep Honey Garlic Chicken Oven, Ayam Panggang Saus Madu Bawang Putih yang Juicy dan Lengket Menggoda

JawaPos.com - Ingin menikmati ayam panggang dengan cita rasa manis gurih ala restoran tanpa proses yang rumit? Honey Garlic Chicken bisa menjadi pilihan menu yang wajib dicoba.

Ayam dipanggang hingga juicy, kemudian dilapisi saus madu bawang putih yang kental, mengilap, dan meresap sempurna hingga ke dalam daging.

Dilansir dari Instagram @mydarr, resep ini memadukan rasa manis dari madu, gurih dari kecap asin, serta aroma bawang putih dan jahe yang khas. Hasil akhirnya adalah ayam panggang dengan lapisan saus lengket yang menggugah selera dan cocok disantap bersama nasi hangat maupun kentang panggang.

Berbeda dari ayam panggang biasa, resep ini menggunakan dua tahap pemanggangan. Setelah ayam hampir matang, saus honey garlic dioleskan sehingga menghasilkan lapisan karamel yang mengilap dan kaya rasa.

Perpaduan madu, mentega, bawang putih, serta sedikit minyak wijen menciptakan rasa gurih, manis, dan sedikit smokey yang membuat hidangan terasa lebih istimewa meski menggunakan bahan sederhana.

Bahan-Bahan

Bahan Ayam

500 gram paha ayam tanpa tulang atau bertulang sesuai selera

2 sdm kecap asin

1 sdt cuka beras

1-2 sdm madu

1 sdt bawang putih parut atau ½ sdt bawang putih bubuk

1 sdt jahe parut atau ½ sdt jahe bubuk

½ sdt lada hitam

1 sdt smoked paprika

Bahan Glaze

1½ sdm mentega

2-3 siung bawang putih, cincang halus

2 sdm madu

2 sdm kecap asin

1 sdt cuka beras

1 sdt minyak wijen

Sisa bumbu marinasi

Cabai bubuk atau chili flakes (opsional)

Cara Membuat Honey Garlic Chicken

1. Marinasi Ayam

Campurkan kecap asin, cuka beras, madu, bawang putih, jahe, smoked paprika, dan lada hitam.

Masukkan ayam, lalu aduk hingga seluruh permukaannya terlapisi bumbu.

Diamkan selama 15-30 menit atau semalaman di dalam kulkas agar rasanya semakin meresap.

2. Panggang Pertama

Panaskan oven pada suhu 190 derajat Celsius.

Susun ayam di dalam loyang atau wadah tahan panas.

Panggang selama 25-30 menit hingga ayam hampir matang.

3. Buat Glaze

Lelehkan mentega di atas wajan dengan api sedang.

Masukkan bawang putih cincang, tumis sekitar 30-60 detik hingga harum.

Tambahkan madu, kecap asin, cuka beras, minyak wijen, serta sisa bumbu marinasi.

Masak selama 1-2 menit hingga saus sedikit mengental dan mengilap.

4. Oleskan Saus

Keluarkan ayam dari oven.

Oleskan glaze secara merata ke seluruh permukaan ayam.

Naikkan suhu oven menjadi 205 derajat Celsius.

Panggang kembali selama 8-12 menit hingga saus menempel sempurna dan sedikit mengaramel.

Jika ingin permukaan ayam lebih kecokelatan, gunakan mode broil selama sekitar 2-3 menit di akhir proses memanggang.

5. Sajikan

Angkat ayam, lalu sajikan selagi hangat bersama nasi putih, mashed potato, kentang panggang, atau sayuran rebus.

Gunakan paha ayam karena kandungan lemaknya membuat tekstur daging tetap juicy setelah dipanggang. Marinasi semalaman akan menghasilkan rasa yang lebih meresap hingga ke dalam daging.