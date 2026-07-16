Pecinta Kuliner Wajib Tahu, Ini 10 Rumah Makan Padang Legendaris di Jakarta

1. RM Sepakat

Hampir di setiap pasar besar di Jakarta selalu ditemukan lapak penjual makanan khas Minangkabau atau nasi Padang.

Salah satunya restoran Padang yang legendaris di kawasan Pasar Mestik, Jakarta Selatan, yaitu RM Sepakat.

Salah satu menu favoritnya adalah gulai rebung yang dibuat dari daging sandung lamur pilihan dan dipadu dengan kuah asam padeh.

Selain gulai gajeboh, menu lainnya adalah kepala ikan kakap, ayam bakar, ayam gulai, dan rendang.

2. Bopet Mini

Kalau kamu lagi cari kuliner enak di Ben Hill atau Bendungan Hilir, pasti sudah tidak asing lagi dengan restoran Padang legendaris bernama Bopet Mini.

Sudah ada sejak tahun 1982, usaha restoran ini dirintis oleh orang asli dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.

Bangunannya terdiri dari tiga lantai dan terbagi menjadi dua tempat sehingga cukup luas untuk makan di tempat.

Disajikan dengan model buffet. Kamu bisa milih aneka lauk pauk khas Padang yang sangat menggoda mata.

Tapi lauk spesial di sini adalah gulai rebung yang jarang dijumpai di resto Padang lainnya dan rendang mereka ditambahkan kacang merah di dalamnya.

Mereka juga punya spesialisasi makanan ringan khas Sumatera Barat seperti lupis, serabi, dan yang paling terkenalnya yaitu bubur kampiun.

3. RM Surya

Masih di area Ben Hill, ada restoran Padang lainnya yang terkenal legendaris di Jakarta, yaitu RM Surya.

Rumah makan ini sudah ada sejak 1960-an dan sering didatangi tokoh penting dari mulai pejabat negara hingga koki kenamaan Anthony Bordain.

Rendang, gulai, telur dadar, ayam pop, dan sambalado ikan teri, jadi menu andalan di sini yang harus kamu cobain.

Untuk rendangnya sendiri punya ukuran irisan daging yang cukup besar, empuk, dan minim lemak dengan minyak berwarna orane yang keluar.

Tersedia juga pilihan soto Padang, sate Padang, nasi goreng bumbu Padang, hingga martabak telur yang semuanya enak dan kerasa banget bumbunya.

4. Restoran Padang Garuda

Restoran ini sudah berdiri sejak 1976. Makanan yang dijualnya khusus spesifik makanan Minang dan Melayu dengan rasa otentik karena juru masaknya didatangkan langsung dari tanah Sumatera.

Cabangnya sendiri bisa kamu temukan seperti di daerah Kebon Sirih dan juga di Cikini depan Taman Ismail Marzuki.

Menu yang paling juara di sini ada rendang, gulai otak, gulai ayam, ayam pop, gulai tunjang, serta dendeng. Mereka juga punya menu penutup seperti es cendol, aneka jus buah segar, dan buah-buahan segar.

5. Natrabu Minang Restaurant

Dirintis oleh Bapak Rahimi Sutan tahun 1958, Natrabu jadi salah satu restoran Padang paling legendaris di Jakarta.

Restorannya yang berada di Jalan Sabang punya bangunan yang sangat luas dengan kemegahan etniknya.

Kamu bisa melihat tampilan ornamen etnik khas Minangkabau yang berpadu khas dengan gaya restoran mewah modern.

Bahkan kamu bisa melihat sebuah pelaminan pengantin tradisional Minangkabau yang lengkap dengan hiasan khasnya.

Dan soal makanan tentu saja jaminan lezat dan otentik serta jadi favoritnya para turis mancanegara maupun pejabat tanah air.

Dari mulai rendang daging, dendeng, udang balado, aneka gulai hingga ayam pop yang gurih lembut.

6. Rumah Makan Padang Sari Bundo

Resto ini merupakan salah satu rumah makan Padang tertua di Jakarta dan jadi favoritnya para presiden Republik Indonesia. Sudah melegenda sejak 1967.

Setiap siangnya kamu bisa melihat keramaian orang yang mengisi perut kelaparannya di sini.

Tentu saja daging rendang di sini pun jadi menu yang wajib kamu coba karena kualitasnya jempolan dan pasti sangat nikmat untuk disantap.

Pilihan lauk-pauk lainnya mulai dari sambal ati ampela, tunjang kikil, ayam bakar, dendeng basah, dendeng kering, telur dadar, dan ada juga ayam pop.

7. RM Padang Pondok Jaya

RM Padang Pondok Jaya ini mulai membuka warung makan di tahun 1969. Pertama kali mereka berlokasi di daerah Krekot Bundar, Pasar Baru.

Saat ini kamu bisa mengunjungi restorannya yang berada di Jalan KH Hasyim Asyari, Gambir, Jakarta Pusat.

Gaya rumah makan yang sederhana dan bersahaja langsung terasa begitu memasuki tempat berusia lebih dari setengah abad ini.

Soal cita rasa, mereka tetap menjaga keotentikan rasa khas Minangkabau. Namun sudah disesuaikan dengan lidah masyarakat di Jakarta.

Pilihan makanannya bukan hanya ada rendang, dendeng, gulai dan lain-lain, tapi juga ada ayam serundeng, tahu tauco, sampai lodeh.

8. Rumah Makan Padang Simay

Rumah makan satu ini sudah mempunyai cabang di Palmerah Barat dan Palmerah Utara. Namun restoran pusatnya ada di Pasar Tanah Abang Blok F, tepatnya di parkiran motor di lantai 4.

Cita rasa masakannya dominan bergaya Pariaman yang dikenal punya bumbu rempah lebih medok dan pedas.

Salah satu menu terkenalnya tentu saja rendang yang sudah turun-temurun memakai resep bumbu asli yang otentik.

Bukan hanya tersedia makan di tempat, kamu pun bisa delivery order bahkan untuk bumbunya saja.

9. RM Rinai Pambasuah Luko

Rumah makan ini bisa dibilang merupakan rumah makan Padang hidden gam, karena lokasinya yang berada di lantai 3 menara 2 Pasar Rumput.

Namanya pun sangat puitis, yaitu Rinai Pambasuah Luko, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai hujan pembasuh luka.

Usaha rumah makan ini didirikan tahun 1996 oleh pasangan suami istri dari Kecamatan Koto Singkarak, Kota Solok.

Jika biasanya rumah makan Padang bergaya kuliner dari Bukit Tinggi atau Pariaman, maka di sini yang diusung memang lebih kepada kuliner khas daerah Solok.

Menu andalannya antara lain dendeng batokok, dendeng basah, gulai gajeboh, sandung lamur, dan ikan mas cabe.

10. Padang Salero Roxy

Tempat yang satu ini bukan restoran, tapi berupa kedai makanan padang kaki lima namun sangat legendaris di daerah Roxy, Jakarta.

Jika kamu sedang melewati daerah Roxy di waktu sore sampai malam, maka kamu akan menemukan kedai tendaan khusus menu masakan Padang yang ramai banget.

Jangan salah, meski konsepnya cuma tendaan, tapi kualitas rasa dan bumbunya tetap berkualitas dan medok banget.

Salah satunya adalah bumbu rendangnya yang dimasak sampai hitam dan dagingnya yang lembut banget.

Selain itu, lauk-pauk lainnya ada gulai ayam, ayam rendang, balado, dendeng, dan aneka gulai.