Resep Korean Popcorn Chicken Air Fryer, Ayam Crispy Pedas Manis Tinggi Protein

JawaPos.com - Ingin menikmati ayam goreng ala Korea yang renyah tanpa harus deep fry? Korean Popcorn Chicken Air Fryer bisa menjadi pilihan yang tepat.

Potongan dada ayam dibalut bumbu dan cornflakes, lalu dimasak menggunakan air fryer hingga renyah. Setelah itu, ayam dilapisi saus gochujang yang gurih, pedas, dan manis sehingga menghasilkan hidangan yang menggugah selera.

Resep ala @foodeanie cocok dijadikan menu makan siang, makan malam, hingga bekal karena menggunakan dada ayam yang tinggi protein namun tetap praktis dibuat.

Berbeda dengan popcorn chicken biasa, resep ini menggunakan cornflakes sebagai pelapis sehingga menghasilkan tekstur ekstra renyah. Dipadukan dengan saus khas Korea berbahan gochujang, kecap asin, madu, dan mirin, rasanya menjadi perpaduan gurih, pedas, manis, sekaligus sedikit asam yang seimbang.

Karena dimasak menggunakan air fryer, penggunaan minyak juga jauh lebih sedikit dibandingkan ayam goreng biasa.

Bahan-Bahan

1 dada ayam, potong kecil-kecil

2 butir telur

Cornflakes secukupnya, remukkan kasar

1 sdm paprika bubuk

1 sdm bubuk cabai

1 sdm bawang putih bubuk

1 sdm jahe bubuk

Bahan Saus

1½ sdm gochujang

2 sdm kecap asin

1 sdt cuka beras

2 sdt mirin

3 sdm madu

Takaran saus di atas cukup untuk sekitar satu dada ayam ukuran sedang.

Pelengkap

Wijen sangrai

Irisan daun bawang

Cara Membuat Korean Popcorn Chicken

1. Siapkan Ayam

Potong dada ayam menjadi ukuran sekali gigit.

Campurkan dengan paprika bubuk, bubuk cabai, bawang putih bubuk, dan jahe bubuk hingga seluruh permukaannya terlapisi bumbu.

2. Balur Ayam

Celupkan potongan ayam ke dalam telur yang telah dikocok.

Setelah itu, balurkan ke dalam cornflakes yang telah diremukkan hingga seluruh permukaannya tertutup rata.

3. Masak Menggunakan Air Fryer

Susun ayam di dalam keranjang air fryer tanpa saling menumpuk.

Masak pada suhu sekitar 190°C selama 16 menit.

Balik ayam setelah setengah waktu memasak agar matang dan renyah secara merata.

4. Buat Saus Korea

Campurkan gochujang, kecap asin, cuka beras, mirin, dan madu.

Masak dengan api kecil hingga saus sedikit mengental.

5. Balur dengan Saus

Masukkan ayam yang telah matang ke dalam saus.

Aduk hingga seluruh permukaan ayam terlapisi saus secara merata.

6. Sajikan

Taburi wijen sangrai dan irisan daun bawang.

Sajikan selagi hangat bersama nasi putih, kentang goreng, atau salad.

Tips Agar Hidangan Berhasil

- Temukkan cornflakes secara kasar agar menghasilkan tekstur yang lebih kriuk.

- Jangan memenuhi keranjang air fryer agar udara panas dapat bersirkulasi dengan baik.

- Masukkan ayam ke dalam saus sesaat sebelum disajikan agar lapisan luarnya tetap renyah.

- Jika ingin rasa lebih pedas, tambahkan bubuk cabai atau sedikit gochugaru ke dalam saus.

Korean Popcorn Chicken dapat disajikan bersama nasi hangat, kentang goreng, mashed potato, atau salad sayuran. Tambahkan acar timun, kimchi, atau telur mata sapi agar hidangan semakin lengkap. Untuk camilan, sajikan bersama saus mayo pedas atau garlic mayo.

Karena menggunakan dada ayam sebagai bahan utama dan dimasak menggunakan air fryer, menu ini cocok untuk Anda yang ingin menikmati makanan tinggi protein dengan penggunaan minyak yang lebih sedikit. Rasanya tetap lezat tanpa harus mengorbankan tekstur renyah yang menjadi ciri khas popcorn chicken.