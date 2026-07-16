Resep Crispy Milk Rolls, Roti Gulung Susu Renyah dengan Isian Lembut dan Lumer

Bahan Lain

Roti tawar tanpa kulit secukupnya

1 kuning telur untuk perekat

Minyak goreng secukupnya



Cara Membuat Crispy Milk Rolls

1. Buat Isian Susu

Campurkan gula, tepung maizena, garam, dan susu UHT ke dalam panci.

Masak sambil terus diaduk hingga adonan mengental dan halus.

2. Dinginkan

Tuang adonan ke dalam wadah.

Tutup permukaannya menggunakan plastik wrap agar tidak membentuk lapisan kulit.

Biarkan hingga mencapai suhu ruang, kemudian simpan di dalam kulkas selama sekitar 2 jam atau hingga benar-benar padat.

3. Potong Isian

Keluarkan adonan susu dari wadah.

Potong-potong sesuai ukuran roti yang akan digunakan.

4. Bungkus dengan Roti

Pipihkan roti tawar menggunakan rolling pin atau gelas.

Letakkan potongan isian susu di atas roti.

Gulung hingga rapat, lalu olesi ujung roti menggunakan kuning telur agar tidak terbuka saat digoreng.

5. Goreng

Panaskan minyak dengan api sedang.

Goreng Crispy Milk Rolls hingga seluruh permukaannya berwarna kuning keemasan dan renyah.

Angkat, lalu tiriskan.

6. Sajikan

Nikmati selagi hangat agar bagian luar tetap renyah dan isian susu terasa lembut.



Masak isian hingga benar-benar kental agar tidak mudah keluar saat digoreng.



Pastikan isian sudah dingin dan padat sebelum dibungkus dengan roti.



Rekatkan ujung roti dengan baik menggunakan kuning telur agar gulungan tetap rapat selama proses menggoreng.



Gunakan api sedang supaya roti matang merata dan tidak cepat gosong.



Selain rasa original, Anda dapat menambahkan bubuk cokelat, matcha, kopi instan, atau pasta vanila ke dalam adonan susu.



Tambahkan potongan cokelat, keju, atau selai favorit sebagai isian tambahan untuk menghasilkan rasa yang lebih beragam.



Setelah matang, taburi gula halus, kayu manis bubuk, atau sajikan bersama saus cokelat sebagai pelengkap.



Crispy Milk Rolls cocok disajikan sebagai camilan sore, teman minum teh atau kopi, bekal sekolah, hingga hidangan saat berkumpul bersama keluarga. Dengan tampilan yang menarik dan bahan yang ekonomis, camilan ini juga berpotensi menjadi ide jualan yang diminati.



Crispy Milk Rolls menghadirkan perpaduan roti goreng yang renyah dengan isian susu yang lembut dan creamy. Menggunakan bahan sederhana yang mudah ditemukan, resep ini menghasilkan camilan yang tidak hanya lezat tetapi juga cocok untuk berbagai suasana.



Tips tambahan: Jika ingin hasil yang lebih ringan dan minim minyak, simpan gulungan roti di dalam freezer selama 10-15 menit sebelum digoreng. Cara ini membantu gulungan tetap rapat, isian tidak mudah bocor, dan hasil akhirnya menjadi lebih renyah.