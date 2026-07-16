Resep Kue Putu Tanpa Bambu, Lembut, Wangi Pandan, dan Isi Gula Aren Lumer

JawaPos.com - Kue putu merupakan salah satu jajanan tradisional Indonesia yang terkenal dengan aroma pandan yang harum, taburan kelapa parut gurih, dan isian gula aren yang meleleh saat digigit. Meski biasanya dibuat menggunakan cetakan bambu, ternyata Anda tetap bisa membuat kue putu tanpa bambu dengan hasil yang lembut dan tetap autentik.

Resep yang dikutip dari Instagram @ashayhara_ ini menggunakan bahan-bahan sederhana sehingga mudah dipraktikkan di rumah. Cocok untuk camilan keluarga, ide jualan, maupun teman minum teh atau kopi di sore hari.

Tidak memiliki cetakan bambu bukan lagi halangan untuk membuat kue putu. Dengan menggunakan cetakan alternatif seperti cetakan putu modern, cetakan puding kecil, atau wadah tahan panas lainnya, Anda tetap bisa menghasilkan kue putu yang lembut dengan isian gula aren yang lumer.

Perpaduan tepung beras, pandan, dan kelapa kukus menghasilkan cita rasa klasik yang selalu bikin kangen.

Bahan-Bahan

Adonan Kue Putu

300 gram tepung beras (dikukus terlebih dahulu)

130 ml air panas

50 ml jus pandan

2 tetes pewarna hijau

2 tetes pewarna kuning muda

1 sdt garam

200 gram gula aren, disisir halus

Bahan Pelengkap

100 gram kelapa parut

¼ sdt garam

1 lembar daun pandan

Cara Membuat Kue Putu Tanpa Bambu

1. Siapkan Kelapa

Campurkan kelapa parut dengan garam dan daun pandan.

Kukus selama sekitar 10-15 menit agar kelapa lebih awet dan tetap gurih.

Sisihkan.

2. Siapkan Tepung

Kukus tepung beras hingga panas.

Biarkan hangat sebelum digunakan agar lebih mudah tercampur dengan cairan.

3. Campur Cairan

Aduk air panas dengan jus pandan.

Tambahkan pewarna hijau dan sedikit pewarna kuning agar warna kue terlihat cantik dan alami.

4. Buat Adonan

Tuangkan campuran cairan sedikit demi sedikit ke dalam tepung beras sambil diaduk menggunakan tangan atau sendok.

Remas-remas hingga terbentuk butiran lembap seperti pasir basah.

Agar teksturnya lebih halus, adonan bisa diayak terlebih dahulu.

5. Isi Cetakan

Masukkan sebagian adonan ke dalam cetakan.

Tambahkan gula aren di bagian tengah.

Tutup kembali dengan adonan hingga penuh tanpa ditekan terlalu padat.

6. Kukus

Panaskan kukusan terlebih dahulu.

Kukus adonan selama kurang lebih 20-25 menit atau hingga matang.

7. Sajikan

Keluarkan kue dari cetakan saat masih hangat.

Taburi atau gulingkan dengan kelapa parut kukus hingga seluruh permukaannya tertutup rata. Kue putu siap disajikan.

Tips agar Kue Putu Empuk dan Tidak Gagal