Resep Nugget Ikan Buatan Sendiri ala Chef Devina Hermawan untuk Bekal dan Camilan Keluarga!

Resep Chicken Nugget Homemade 100% Daging Asli yang Bisa Disimpan Sebagai Stok Frozen (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com - Nugget ikan merupakan salah satu camilan dan lauk praktis yang digemari banyak orang, terutama anak-anak. Namun, banyak nugget ikan kemasan yang dijual di pasaran mengandung bahan pengawet, penyedap rasa, dan tepung dalam jumlah berlebihan.
Untuk menghadirkan pilihan yang lebih sehat dan tetap lezat, Chef Devina Hermawan membagikan resep nugget ikan buatan sendiri yang bisa menjadi pilihan bekal dan camilan keluarga.
Dengan bahan-bahan yang berkualitas dan tanpa bahan pengawet, nugget ikan homemade ini tidak hanya lebih sehat tetapi juga memiliki rasa gurih yang autentik.
Chef Devina Hermawan terkenal dengan resep-resep praktis dan sehat yang mudah diikuti. Berikut adalah cara membuat nugget ikan homemade yang lezat dan bergizi. Resep Nugget Ikan Buatan Sendiri (Untuk 7 Porsi)
a. Bahan Minyak Bawang:
3 sdm minyak, 5 siung bawang merah, iris
b. Bahan Adonan Nugget:
450 gr ikan filet (tilapia/nila)
30 gr tepung roti
50 gr wortel, potong kecil-kecil
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