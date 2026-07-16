Resep Blueberry Brioche Buns, Roti Brioche Lembut dengan Custard Vanila dan Blueberry

Diadukan dengan custard vanila yang creamy, selai blueberry, buah blueberry segar, dan taburan streusel yang renyah, hasilnya menjadi sajian yang cantik sekaligus lezat.



Resep ala @foodie.yuki menghasilkan sekitar delapan buah brioche yang cocok dinikmati sebagai menu sarapan, teman minum teh, hingga hidangan spesial saat berkumpul bersama keluarga.



Brioche memiliki tekstur yang lembut dan ringan dengan aroma mentega yang khas. Isian custard vanila menghadirkan rasa creamy yang berpadu sempurna dengan manis-asam blueberry, sementara streusel memberikan sensasi renyah yang membuat setiap gigitan semakin istimewa.

Meski proses pembuatannya membutuhkan beberapa tahap, hasil akhirnya sebanding dengan tampilan dan rasanya yang menyerupai roti dari toko roti artisan.370 gram tepung roti (bread flour)55 gram gula pasir7 gram ragi instan5,5 gram garam190 gram susu cair hangat70 gram telur kocok (sekitar 1½ butir telur)65 gram mentega tawar, dipotong dadu dan dilunakkan340 gram susu cair3 kuning telur80 gram gula pasir34 gram tepung maizenaBiji dari ½ buah vanila atau ½ sdt vanilla bean paste20 gram mentega tawar45 gram tepung terigu40 gram mentega dingin, potong dadu40 gram gula pasirSejumput garamSejumput bubuk kayu manis½ cangkir selai atau blueberry compote½ cangkir blueberry segar½ butir telur½ sdm susu cair1. Kocok kuning telur dan gula hingga tercampur rata.2. Tambahkan maizena, lalu aduk hingga tidak bergerindil.3. Panaskan susu bersama vanila hingga hampir mendidih.4. Tuangkan perlahan ke campuran telur sambil terus diaduk.5. Masak kembali hingga mengental.6. Tambahkan mentega, aduk hingga larut.7. Tutup permukaan custard menggunakan plastik wrap agar tidak membentuk lapisan kulit.8. Simpan di dalam kulkas minimal 3 jam.1. Campurkan tepung, gula, garam, dan kayu manis.2. Masukkan mentega dingin.3. Remas menggunakan ujung jari hingga membentuk butiran kasar.4. Simpan di dalam kulkas hingga siap digunakan.1. Campurkan tepung roti, gula, ragi, garam, susu hangat, dan telur.2. Uleni sekitar 10 menit.3. Tambahkan mentega sedikit demi sedikit sambil terus diuleni.4. Uleni kembali sekitar 12-15 menit hingga adonan elastis dan lolos uji windowpane.5. Letakkan dalam wadah yang telah diolesi sedikit minyak.6. Tutup dan diamkan selama 1–1½ jam hingga mengembang dua kali lipat.1. Bagi adonan menjadi 8 bagian sama besar.2. Bulatkan setiap adonan lalu susun di atas loyang.3. Diamkan kembali selama 20-30 menit.4. Tekan bagian tengah menggunakan dasar gelas hingga membentuk cekungan.5. Isi dengan custard vanila.6. Tambahkan blueberry compote atau selai blueberry.7. Susun beberapa buah blueberry segar di atasnya.1. Campurkan telur dan susu untuk olesan.2. Oleskan ke seluruh permukaan roti.3. Taburkan streusel di bagian atas.4. Panggang dalam oven yang telah dipanaskan sebelumnya pada suhu 180°C selama 14-17 menit, atau hingga roti berwarna keemasan.Setelah matang, pindahkan ke rak pendingin dan taburi gula halus sebelum disajikan. Gunakan susu hangat, bukan panas, agar ragi dapat bekerja dengan baik.Pastikan mentega dimasukkan setelah gluten mulai terbentuk supaya adonan lebih elastis. Jangan melewatkan proses fermentasi karena sangat memengaruhi kelembutan brioche. Biarkan custard benar-benar dingin sebelum digunakan agar tidak membuat adonan menjadi lembek.Selain blueberry, Anda dapat menggunakan stroberi, raspberry, blackberry, peach, atau apel yang dimasak menjadi compote.Tambahkan cream cheese untuk rasa yang lebih creamy atau irisan almond sebagai topping agar teksturnya semakin kaya.Blueberry Brioche Buns cocok disajikan sebagai menu sarapan, teman minum kopi atau teh, bekal, hingga suguhan spesial saat akhir pekan. Tampilannya yang cantik juga menjadikannya pilihan menarik sebagai ide jualan bakery premium.Blueberry Brioche Buns menawarkan kombinasi roti yang lembut, custard vanila yang creamy, manis-asam blueberry, dan taburan streusel yang renyah. Meski memerlukan beberapa tahapan, hasil akhirnya menghadirkan cita rasa bakery artisan yang bisa Anda nikmati langsung dari dapur sendiri.Tips penyimpanan: Brioche paling nikmat disantap pada hari yang sama. Jika masih tersisa, simpan dalam wadah kedap udara di lemari es hingga 2 hari. Sebelum disajikan kembali, hangatkan selama beberapa menit di oven atau microwave agar teksturnya kembali lembut dan custard terasa creamy.