Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Selasa, 14 Juli 2026 | 05.04 WIB

Jelajah Rasa Surabaya, Ini 4 Makanan Legendaris yang Bikin Ketagihan

Sego sambel Mak Yeye dengan lauk lele dan sambal pedas manis (JawaPos.com/Leni Setya Wati) - Image

Sego sambel Mak Yeye dengan lauk lele dan sambal pedas manis (JawaPos.com/Leni Setya Wati)

JawaPos.com - Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota besar dengan berbagai destinasi menarik, tetapi juga memiliki kekayaan kuliner yang mampu memanjakan para pencinta makanan.

Beragam hidangan khas dengan cita rasa kuat dan unik dapat ditemukan di berbagai sudut kota. Mulai dari sajian pedas yang menggugah selera hingga menu tradisional dengan bumbu khas, kuliner Surabaya selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi para penikmatnya.

Beberapa tempat makan bahkan sudah dikenal luas karena cita rasa yang konsisten dan mampu membuat banyak orang kembali lagi untuk menikmatinya.

Mulai dari Sego Sambel Mak Yeye yang populer hingga nasi cumi hitam khas Warung Sampit Bu Isya, berikut empat kuliner di Surabaya yang wajib masuk daftar kunjungan dan siap membuat siapa pun ingin mencicipinya lagi.

1. Sego Sambel Mak Yeye

Rekomendasi pertama kuliner paling enak di Surabaya satu ini pernah saya datangi langsung pada tahun 2024 lalu.

Berlokasi di Jl. Jagir Wonokromo Wetan No. 10 dan tak jauh dari stasiun Wonokromo, membuat tempat makan ini mudah dijangkau oleh wisatawan yang menempuh perjalanan menggunakan kereta ini.

Sego Sambel Mak Yeye sendiri merupakan tempat makan yang legendaris di Surabaya. Antrian panjang menjadi bukti bahwa kelezatan nasi sambel di sini tak bisa diragukan.

Seperti namanya, menu utama di sini adalah nasi dengan sambelnya yang melimpah. Ada yang pedas dan pedas manis. Lauknya ada: tempe, telur dadar, ikan pari, dan lele. Jam buka: 16.00 - 01.00 WIB.

2. Pecel Ambulance Bu Hana — BG Junction

Dikutip dari akun YouTube Budiono Sukses, Pecel Ambulance Bu Hana sejak 2007 sudah berjualan di seberang BG Junction, lalu pindah ke lokasi agak timur di jalan yang sama, kemudian saat ini berada di deretan belakang BG Junction.

Nasi pecel di sini memiliki banyak lauk: paru, ayam goreng kremes laos, aneka telur, empal serundeng, perkedel, sate daging (sate komoh), ayam bakar kecap, daging krengsengan, oseng usus, ayam bumbu rujak, aneka sayur, dan lainnya.

Warung makan pecel yang berlokasi di Jl. Kranggan 16, Surabaya ini dulu buka pada malam hari, sejak pindah, mereka buka lebih sore yakni pada Selasa - Minggu pukul 18.00 - 03.00 WIB. Harga mulai Rp 14 ribu saja dengan lauk peyek.

3. Pecel Bu Joyo Jl. Pandegiling

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Berdiri Puluhan Tahun, 3 Kuliner Legendaris di Surabaya Ini Tetap Jadi Favorit - Image
Kuliner

Berdiri Puluhan Tahun, 3 Kuliner Legendaris di Surabaya Ini Tetap Jadi Favorit

Jumat, 3 Juli 2026 | 03.37 WIB

Liburan ke Puncak? Wajib Mampir ke Deretan Tempat Makan Sunda Legendaris yang Bikin Acara Kumpul Keluarga Tambah Betah - Image
Kuliner

Liburan ke Puncak? Wajib Mampir ke Deretan Tempat Makan Sunda Legendaris yang Bikin Acara Kumpul Keluarga Tambah Betah

Rabu, 1 Juli 2026 | 20.57 WIB

10 Kuliner Legendaris dan Viral di Jogja yang Wajib Dicoba, Dari Gudeg hingga Sate Klatak - Image
Kuliner

10 Kuliner Legendaris dan Viral di Jogja yang Wajib Dicoba, Dari Gudeg hingga Sate Klatak

Senin, 29 Juni 2026 | 02.03 WIB

Terpopuler

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal! - Image
1

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?

7

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

8

Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore