Jelajah Rasa Surabaya, Ini 4 Makanan Legendaris yang Bikin Ketagihan

Sego sambel Mak Yeye dengan lauk lele dan sambal pedas manis (JawaPos.com/Leni Setya Wati)
JawaPos.com - Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota besar dengan berbagai destinasi menarik, tetapi juga memiliki kekayaan kuliner yang mampu memanjakan para pencinta makanan.
Beragam hidangan khas dengan cita rasa kuat dan unik dapat ditemukan di berbagai sudut kota. Mulai dari sajian pedas yang menggugah selera hingga menu tradisional dengan bumbu khas, kuliner Surabaya selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi para penikmatnya.
Beberapa tempat makan bahkan sudah dikenal luas karena cita rasa yang konsisten dan mampu membuat banyak orang kembali lagi untuk menikmatinya.
Mulai dari Sego Sambel Mak Yeye yang populer hingga nasi cumi hitam khas Warung Sampit Bu Isya, berikut empat kuliner di Surabaya yang wajib masuk daftar kunjungan dan siap membuat siapa pun ingin mencicipinya lagi.
1. Sego Sambel Mak Yeye
Rekomendasi pertama kuliner paling enak di Surabaya satu ini pernah saya datangi langsung pada tahun 2024 lalu.
Berlokasi di Jl. Jagir Wonokromo Wetan No. 10 dan tak jauh dari stasiun Wonokromo, membuat tempat makan ini mudah dijangkau oleh wisatawan yang menempuh perjalanan menggunakan kereta ini.
Sego Sambel Mak Yeye sendiri merupakan tempat makan yang legendaris di Surabaya. Antrian panjang menjadi bukti bahwa kelezatan nasi sambel di sini tak bisa diragukan.
Seperti namanya, menu utama di sini adalah nasi dengan sambelnya yang melimpah. Ada yang pedas dan pedas manis. Lauknya ada: tempe, telur dadar, ikan pari, dan lele. Jam buka: 16.00 - 01.00 WIB.
2. Pecel Ambulance Bu Hana — BG Junction
Dikutip dari akun YouTube Budiono Sukses, Pecel Ambulance Bu Hana sejak 2007 sudah berjualan di seberang BG Junction, lalu pindah ke lokasi agak timur di jalan yang sama, kemudian saat ini berada di deretan belakang BG Junction.
Nasi pecel di sini memiliki banyak lauk: paru, ayam goreng kremes laos, aneka telur, empal serundeng, perkedel, sate daging (sate komoh), ayam bakar kecap, daging krengsengan, oseng usus, ayam bumbu rujak, aneka sayur, dan lainnya.
Warung makan pecel yang berlokasi di Jl. Kranggan 16, Surabaya ini dulu buka pada malam hari, sejak pindah, mereka buka lebih sore yakni pada Selasa - Minggu pukul 18.00 - 03.00 WIB. Harga mulai Rp 14 ribu saja dengan lauk peyek.
3. Pecel Bu Joyo Jl. Pandegiling
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