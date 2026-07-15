Kuliner Viral di Foodcourt PTC Surabaya, Ada Siomay Gluten Free Sampai Nasi Hainan Singapore yang Otentik

JawaPos.com-Salah satu spot hangout dan titik kumpul favorit bagi orang Surabaya adalah Mall.Dari puluhan pusat perbelanjaan di Surabaya, PTC menjadi salah satu yang paling ramai dikunjungi.

Selain bisa berbelanja, beristirahat, dan menghibur diri. Di sini pengunjung dapat menemukan beragam makanan.

Salah satu area yang paling ramai dikunjungi adalah lantai UG PTC yang menawarkan berbagai tenant serta depot kuliner legendaris dengan beragam pilihan makanan, minuman, snack, sampai makanan viral kekinian.

Bahkan, banyak orang yang sengaja datang khusus untuk berburu makanan favorit, dan menikmati suasana mal PTC sambil berjalan-jalan dengan membawa aneka makanan yang baru dibeli.

Mengutip informasi dari kanal YouTube @mybig.appetite berikut destinasi kuliner lezat yang bisa anda temukan di PTC.

Milk & Craft

Milk & craft menghadirkan varian rasa es krim dengan rasa manis dan creamy. Variannya mulai dari tokyo banana, amaou ichigo, taiwan jasmine matcha, satouchi lemon, miyazaki mango, cookies and cream, dan juga belgian coklat. Harganya dibandrol dengan Rp 16.000. Rasanya menyegarkan, creamy, milky, dan legit.

Me & Ivy Donuts

Bagi pecinta donat, me & Ivy Donuts menjadi tempat yang wajib anda kunjungi. Di sini menawarkan dua pilihan varian rasa utama yakni original dan juga donat crispy. Sementara untuk toppingnya, anda dapat memilih crispy, butter, dan meses. Harga donat ini cukup terjangkau dibanderol dengan harga Rp 8.000-an saja. Tekstur donatnya cenderung crunchy berpadu dengan adonan chewy dan topping premium yang manis, legit, dan menggugah selera.

Siomay Marcel

Siomay marcel menjadi salah satu pilihan jajanan di PTC yang wajib dicoba karena menggunakan 100% daging ayam asli. Selain itu jajanan ini sudah bersertifikat halal MUI, serta gluten free. Variannya terdiri dari siomay gluten free, siomay original, siomay mercon, dan siomay sosis. Harganya dibanderol mulai dari Rp 15.000 saja. Tekstur siomay marcel ini cenderung kenyal, padat, dengan rasa gurih yang khas

Emak Djamu

Emak djamu menyajikan minuman tradisional dalam bentuk kemasan. Harga minuman ini dibanderol mulai dari Rp 7.000 saja. Selain varian klasik seperti kunir asem, beras kencur, sinom, alang-alang, dan rosella. tersedia juga varian unik seperti djamu latte dan djamu yakult yang tidak kalah segar. Emak djamu cocok menjadi pilihan minuman yang menyegarkan sekaligus sehat di tengah padatnya aktivitas di PTC.

Rawon Satrio