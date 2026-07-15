6 Oleh-Oleh Khas Batam yang Wajib Dibawa Pulang

JawaPos.com- Berwisata ke Batam belum lengkap tanpa membawa pulang buah tangan khas daerah tersebut. Berbagai camilan dan kudapan khas Melayu yang mudah ditemukan di pusat perbelanjaan hingga gerai pinggir jalan menjadi pilihan yang sayang untuk dilewatkan. Sebelum berangkat, tak ada salahnya Anda memesan tiket pesawat medan batam atau rute lain dengan harga kompetitif melalui platform perjalanan agar perjalanan lebih terencana.

Ragam oleh-oleh khas Batam sangat beragam, mulai dari kue tradisional hingga camilan modern. Setiap jenis memiliki cita rasa unik yang mencerminkan kekayaan budaya Melayu. Anda dapat menemukan oleh-oleh ini di berbagai tempat, mulai dari pusat perbelanjaan hingga gerai pinggir jalan.

Lantas, apa saja oleh-oleh khas batam yang wajib dibawa pulang? Berikut adalah enam oleh-oleh yang wajib Anda cari saat berkunjung ke Batam.

1. Kek Pisang Villa

Kek Pisang Villa menjadi ikon oleh-oleh yang paling populer di Batam dan mudah ditemukan di berbagai gerai resmi yang tersebar di kota. Kue berbahan dasar pisang ini memiliki tekstur lembut dengan aneka rasa seperti cokelat, keju, dan blueberry.

Kelezatan Kek Pisang Villa terletak pada perpaduan pisang dengan topping yang variatif. Setiap gigitan memberikan sensasi manis yang pas dan tekstur yang lumer di mulut.

2. Bingka Bakar

Bingka Bakar adalah kue tradisional Melayu yang dibakar, menghasilkan tekstur padat namun tetap lembut di dalam. Kue ini hadir dalam varian rasa seperti pandan, keju, dan cokelat yang memberikan variasi cita rasa.

Proses pembakaran memberikan aroma khas dan rasa yang sedikit smoky pada permukaan kue, sementara bagian dalamnya tetap moist. Bingka Bakar sering dijadikan teman minum teh atau kopi sore hari.

3. Luti Gendang

Luti Gendang merupakan roti goreng yang diisi dengan ikan tuna atau ikan suwir berbumbu, menciptakan camilan gurih yang ikonik dari Batam. Teksturnya renyah di luar dan lembut di dalam, dengan isian yang kaya rasa rempah.

Isian ikan yang dibumbui dengan rempah khas Melayu membuat Luti Gendang berbeda dari roti goreng biasa. Rasanya yang gurih dan sedikit pedas mampu memanjakan lidah.