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Zulfa Putri Hardiyati
Rabu, 15 Juli 2026 | 16.36 WIB

Resep Sup Ayam Tauco ala Chef Devina Hermawan, Perpaduan Gurih dan Asin yang Menghangatkan

ilustrasi sup ayam tauco (topntp26/freepik) - Image

ilustrasi sup ayam tauco (topntp26/freepik)

JawaPos.com - Sup ayam merupakan salah satu hidangan berkuah yang paling digemari karena kehangatannya dan cita rasanya yang menggugah selera.

Namun, pernahkah Anda mencoba Sup Ayam Tauco? Hidangan ini menawarkan kombinasi unik antara gurihnya kaldu ayam dan aroma khas tauco.

Chef Devina Hermawan, seorang koki ternama, membagikan resep praktis memasak di rumah yang kaya dengan rempah-rempah.

Tauco, sebagai bahan utama dalam sup ini, dikenal karena rasa fermentasi kedelainya yang khas, memberikan sentuhan asin dan sedikit manis yang memperkaya rasa kaldu ayam.

Dengan tambahan bawang putih, jahe, dan rempah-rempah lainnya, sup ini menjadi hidangan lezat, sehat, dan cocok dinikmati bersama keluarga.

Untuk membuat Sup Ayam Tauco ala Chef Devina Hermawan, Anda memerlukan bahan-bahan berikut

Resep untuk 3-4 Porsi

Bumbu Dasar:

3 siung bawang putih

5 siung bawang merah

Editor: Hanny Suwindari
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