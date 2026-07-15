Resep Terong Raos ala Chef Devina Hermawan yang Bikin Lidah Bergoyang!

JawaPos.com - Terong, sayuran yang sering dijadikan bahan masakan sehari-hari, sering kali disajikan dengan cara yang itu-itu saja. Terkadang, rasa bosan pun muncul karena pengolahan yang monoton.

Namun, siapa sangka jika terong bisa diolah dengan cara yang lebih inovatif dan menggugah selera? Chef Devina Hermawan, salah satu chef terkenal tanah air, berbagi resep terong yang berbeda dari yang biasanya, yaitu terong raos.

Resep terong raos ala Chef Devina ini mengusung cita rasa khas Indonesia yang kaya akan rempah, tetapi tetap mudah untuk disiapkan di rumah.

Salah satu keistimewaan dari resep ini adalah penggunaan bumbu yang penuh rasa, memberikan sensasi gurih dan pedas yang membuat hidangan terong menjadi lebih istimewa.

Proses pembuatan terong raos cukup sederhana namun hasilnya sangat memuaskan. Berikut adalah resep Terong Raos ala Chef Devina Hermawan yang sangat cocok untuk 3-4 porsi:

Bahan-bahan:

1-2 buah terong ungu (sekitar 250 gram)

2 sendok makan minyak atau margarin

7 buah cumi asin (rendam dengan air panas dan potong-potong)