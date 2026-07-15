Resep Terong Raos ala Chef Devina Hermawan yang Bikin Lidah Bergoyang!

Resep Terong Raos Khas Bandung yang Enak./Tangkap Layar YouTube Willgoz Kitchen
JawaPos.com - Terong, sayuran yang sering dijadikan bahan masakan sehari-hari, sering kali disajikan dengan cara yang itu-itu saja. Terkadang, rasa bosan pun muncul karena pengolahan yang monoton.
Namun, siapa sangka jika terong bisa diolah dengan cara yang lebih inovatif dan menggugah selera? Chef Devina Hermawan, salah satu chef terkenal tanah air, berbagi resep terong yang berbeda dari yang biasanya, yaitu terong raos.
Resep terong raos ala Chef Devina ini mengusung cita rasa khas Indonesia yang kaya akan rempah, tetapi tetap mudah untuk disiapkan di rumah.
Salah satu keistimewaan dari resep ini adalah penggunaan bumbu yang penuh rasa, memberikan sensasi gurih dan pedas yang membuat hidangan terong menjadi lebih istimewa.
Proses pembuatan terong raos cukup sederhana namun hasilnya sangat memuaskan. Berikut adalah resep Terong Raos ala Chef Devina Hermawan yang sangat cocok untuk 3-4 porsi:
Bahan-bahan:
1-2 buah terong ungu (sekitar 250 gram)
2 sendok makan minyak atau margarin
7 buah cumi asin (rendam dengan air panas dan potong-potong)
5 siung bawang putih, cincang halus
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa