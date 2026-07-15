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Zulfa Putri Hardiyati
Kamis, 16 Juli 2026 | 05.23 WIB

Resep Cimol Keju Anti Meledak ala Devina Hermawan, yang Nikmat dan Pasti Disukai Anak-Anak!

Resep Cimol Keju yang Enak dan Kenyal - Image

Resep Cimol Keju yang Enak dan Kenyal

JawaPos.com - Cimol adalah camilan tradisional yang kini semakin digemari, kini cimol menjadi lebih bervariasi karena agar lebih digemari oleh anak-anak. Perpaduan rasa kenyal dan gurih dari cimol, ditambah kelezatan keju, membuatnya menjadi pilihan yang sulit untuk ditolak.

Chef Devina, seorang koki terkenal yang sering membagikan resep inspiratif, memiliki cara khusus untuk membuat cimol keju yang lezat dan aman dikonsumsi anak-anak.

Dalam video tutorialnya, Chef Devina menjelaskan langkah-langkah praktis membuat cimol keju yang dijamin anti gagal. Yang menarik, Chef Devina selalu menekankan pentingnya memilih bahan-bahan berkualitas untuk memastikan rasa dan keamanan camilan ini.

Resep ini juga dirancang agar mudah diikuti oleh para orang tua yang ingin memberikan camilan dari rumah yang pasti lebih sehat dan bergizi untuk buah hati mereka. Berikut adalah hasil parafrase resep Cimol Keju untuk 7 porsi:

Bahan cimol:

5 siung bawang putih

3 sdm minyak

375 ml air

120 gr tepung terigu protein sedang

2 sdt garam

Editor: Hanny Suwindari
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