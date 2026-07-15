Resep Bakso Ayam Bakar ala Devina Hermawan, Jajanan yang Bikin Ketagihan!

Ilustrasi bakso ayam bakar. (jcomp/freepik)
JawaPos.com - Bakso ayam bakar adalah salah satu hidangan yang sangat disukai anak muda saat ini, apalagi dengan sentuhan rasa khas yang diberikan oleh Chef Devina Hermawan.
Menggabungkan kenikmatan bakso dengan gurihnya bumbu bakar yang dipadukan dengan cita rasa khas Indonesia, bakso ayam bakar ini menjadi pilihan favorit saat mencari camilan yang menggugah selera.
Dengan pengalaman makan yang lebih menyenangkan dengan aroma bakaran yang menggugah selera. Anak muda sangat suka dengan variasi bakso yang lebih praktis dan lezat ini.
Dibandingkan bakso rebus biasa, bakso ayam bakar memberikan sensasi lebih gurih dan smoky. Dengan proses pemanggangan, bakso ayam ini menyerap bumbu yang meresap sempurna, menciptakan rasa yang lebih dalam dan memikat.
Tak heran jika bakso ayam bakar menjadi pilihan yang sering dijadikan camilan atau hidangan ringan di waktu senggang.
Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat bakso ayam bakar ala Devina Hermawan sangat mudah ditemukan dan proses pembuatannya pun cukup praktis. Berikut adalah cara membuatnya:
Resep Bakso Ayam Bakar (untuk 45 buah)
Bahan bakso:
300 gr paha ayam fillet; 150 gr dada ayam fillet
50 gr kulit ayam rebus (opsional); 4 sdm air es
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