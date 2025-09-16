Resep Sup Bakso Lohua Ala Chef Devina Hermawan yang Cocok untuk Menemani Hujan

Semangkuk sup bakso lohua (Dok. YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Sup bakso ayam rambutan atau Lohua, memiliki tekstur kenyal, dan saat musim hujan tiba, menikmati hidangan yang hangat dan berkuah menjadi pilihan yang tepat untuk menghangatkan tubuh.
Salah satu hidangan yang cocok untuk menemani suasana dingin adalah Sup Bakso Lohua, sajian lezat yang kaya rasa dan bernutrisi.
Chef Devina Hermawan menghadirkan resep sup ini dengan cita rasa gurih dan segar, yang bisa dibuat dengan mudah di rumah.
Sup Bakso Lohua dikenal sebagai hidangan berkuah bening dengan cita rasa gurih dari kaldu yang kaya rempah.
Kuahnya yang ringan namun tetap beraroma sedap berpadu dengan bakso kenyal, menjadikannya pilihan sempurna untuk santapan keluarga. Selain itu, membuat sup ini semakin menyehatkan dan menyegarkan.
Menurut Chef Devina Hermawan, kunci utama dalam membuat sup ini adalah penggunaan bahan-bahan segar serta teknik memasak yang tepat agar kaldu tetap bening dan rasa bakso lebih nikmat.
Bahan Adonan:
· 350 gram daging paha ayam tanpa tulang
· 2 siung bawang putih, digeprek
· 1 sendok makan bawang merah goreng
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa