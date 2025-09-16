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Zulfa Putri Hardiyati
Rabu, 15 Juli 2026 | 10.03 WIB

Resep Sup Bakso Lohua Ala Chef Devina Hermawan yang Cocok untuk Menemani Hujan

Semangkuk sup bakso lohua (Dok. YouTube Devina Hermawan) - Image

Semangkuk sup bakso lohua (Dok. YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Sup bakso ayam rambutan atau Lohua, memiliki tekstur kenyal, dan saat musim hujan tiba, menikmati hidangan yang hangat dan berkuah menjadi pilihan yang tepat untuk menghangatkan tubuh.

Salah satu hidangan yang cocok untuk menemani suasana dingin adalah Sup Bakso Lohua, sajian lezat yang kaya rasa dan bernutrisi.

Chef Devina Hermawan menghadirkan resep sup ini dengan cita rasa gurih dan segar, yang bisa dibuat dengan mudah di rumah.

Sup Bakso Lohua dikenal sebagai hidangan berkuah bening dengan cita rasa gurih dari kaldu yang kaya rempah.

Kuahnya yang ringan namun tetap beraroma sedap berpadu dengan bakso kenyal, menjadikannya pilihan sempurna untuk santapan keluarga. Selain itu, membuat sup ini semakin menyehatkan dan menyegarkan.

Menurut Chef Devina Hermawan, kunci utama dalam membuat sup ini adalah penggunaan bahan-bahan segar serta teknik memasak yang tepat agar kaldu tetap bening dan rasa bakso lebih nikmat.

Bahan Adonan:

·       350 gram daging paha ayam tanpa tulang

·       2 siung bawang putih, digeprek

·       1 sendok makan bawang merah goreng

Editor: Hanny Suwindari
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