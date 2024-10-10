Resep Ayam Rebus Jahe Khas Resto Chinese Jadul ala Chef Devina Hermawan, Aroma Rempah Harum!

Potret ayam rebus.
JawaPos.com – Ayam rebus jahe merupakan salah satu hidangan khas Chinese yang memiliki cita rasa sederhana tetapi kaya akan kelezatan.
Menu ini sering ditemukan di restoran Chinese jadul dan dikenal dengan tekstur ayamnya yang lembut serta aroma jahenya yang khas.
Chef Devina Hermawan membagikan resep ayam rebus jahe dengan teknik memasak yang tepat agar menghasilkan daging ayam yang juicy, lembut, dan meresap sempurna oleh bumbu.
Chef Devina Hermawan menyarankan untuk menggunakan ayam kampung karena dagingnya lebih padat dan memiliki rasa yang lebih gurih dibandingkan ayam broiler.
Selain itu, jahe segar menjadi bahan utama yang memberikan rasa hangat serta aroma khas yang menggugah selera.
Teknik perebusan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan tekstur ayam yang sempurna. Merebus ayam dengan suhu yang tepat dan membiarkannya meresap dalam air rebusan akan membuat daging tetap lembut dan tidak kering.
Untuk membuat ayam rebus jahe khas resto Chinese jadul ala Chef Devina Hermawan, berikut bahan-bahan yang diperlukan: Resep Ayam Rebus Jahe ala Resto Chinese (Untuk 5 Porsi)
Bahan Marinasi Ayam:
· 850 gram paha ayam utuh; 1 ½ sdm garam
Bahan Utama:
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