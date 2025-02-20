Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Zulfa Putri Hardiyati
Rabu, 15 Juli 2026 | 09.59 WIB

Resep Cumi Krispi Manis Pedas ala Devina Hermawan, Hidangan Laut Renyah dengan Saus Gurih!

Ilustrasi- Resep cumi krispi pedas manis ala Chef Devina Hermawan. (Capture Youtube) - Image

Ilustrasi- Resep cumi krispi pedas manis ala Chef Devina Hermawan. (Capture Youtube)

JawaPos.com - Cumi krispi dengan balutan saus manis pedas menjadi hidangan yang banyak digemari, terutama bagi pecinta seafood. Chef Devina Hermawan menghadirkan resep spesial yang membuat hidangan ini semakin lezat dan mudah dibuat di rumah.

Cumi merupakan salah satu bahan makanan laut yang memiliki tekstur kenyal dan rasa gurih alami. Ketika diolah dengan teknik yang tepat, cumi bisa menjadi hidangan yang renyah di luar namun tetap lembut di dalam. 

Chef Devina Hermawan, yang dikenal dengan berbagai kreasi masakan inovatif dan mudah diikuti, menghadirkan resep cumi krispi manis pedas yang bisa dibuat di rumah dengan bahan-bahan sederhana.

Perpaduan tekstur crispy dan saus lezat membuat hidangan ini cocok dinikmati sebagai lauk pendamping nasi atau camilan spesial di akhir pekan.

Resep Cumi Krispi Manis Pedas (Untuk 2-3 Porsi)

Bahan Marinasi Cumi:

·       200 gr cumi, potong tipis; ¾ sdt baking powder

·       ½ buah jeruk nipis, peras; 2 siung bawang putih, parut

·       ½ sdt jahe, parut; 2 sdm telur kocok

·       ½ sdt garam; 1 sdt kaldu jamur

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Resep Ayam Rebus Jahe Khas Resto Chinese Jadul ala Chef Devina Hermawan, Aroma Rempah Harum! - Image
Kuliner

Resep Ayam Rebus Jahe Khas Resto Chinese Jadul ala Chef Devina Hermawan, Aroma Rempah Harum!

Rabu, 15 Juli 2026 | 09.46 WIB

Resep Ayam Pop Pagi Sore ala Devina Hermawan, Khas Restoran Padang dengan Rasa Lezat, Menggoda! - Image
Kuliner

Resep Ayam Pop Pagi Sore ala Devina Hermawan, Khas Restoran Padang dengan Rasa Lezat, Menggoda!

Rabu, 15 Juli 2026 | 09.39 WIB

Resep Ayam Geprek Sambal Korek ala Devina Hermawan yang Juicy dan Meledak Rasanya! - Image
Kuliner

Resep Ayam Geprek Sambal Korek ala Devina Hermawan yang Juicy dan Meledak Rasanya!

Senin, 13 Juli 2026 | 11.29 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

3

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

4

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

5

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

6

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore