Resep Cumi Krispi Manis Pedas ala Devina Hermawan, Hidangan Laut Renyah dengan Saus Gurih!

JawaPos.com - Cumi krispi dengan balutan saus manis pedas menjadi hidangan yang banyak digemari, terutama bagi pecinta seafood. Chef Devina Hermawan menghadirkan resep spesial yang membuat hidangan ini semakin lezat dan mudah dibuat di rumah.

Cumi merupakan salah satu bahan makanan laut yang memiliki tekstur kenyal dan rasa gurih alami. Ketika diolah dengan teknik yang tepat, cumi bisa menjadi hidangan yang renyah di luar namun tetap lembut di dalam.

Chef Devina Hermawan, yang dikenal dengan berbagai kreasi masakan inovatif dan mudah diikuti, menghadirkan resep cumi krispi manis pedas yang bisa dibuat di rumah dengan bahan-bahan sederhana.

Perpaduan tekstur crispy dan saus lezat membuat hidangan ini cocok dinikmati sebagai lauk pendamping nasi atau camilan spesial di akhir pekan.

Resep Cumi Krispi Manis Pedas (Untuk 2-3 Porsi)

Bahan Marinasi Cumi:

· 200 gr cumi, potong tipis; ¾ sdt baking powder

· ½ buah jeruk nipis, peras; 2 siung bawang putih, parut

· ½ sdt jahe, parut; 2 sdm telur kocok