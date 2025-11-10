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Zulfa Putri Hardiyati
Rabu, 15 Juli 2026 | 09.39 WIB

Resep Ayam Pop Pagi Sore ala Devina Hermawan, Khas Restoran Padang dengan Rasa Lezat, Menggoda!

Resep Ayam Pop Khas Pagi Sore Lengkap Dengan Sambal Pedas Manis yang Bisa Dibuat Sendiri di Rumah (YOUTUBE DEVINA HERMAWAN) - Image

Resep Ayam Pop Khas Pagi Sore Lengkap Dengan Sambal Pedas Manis yang Bisa Dibuat Sendiri di Rumah (YOUTUBE DEVINA HERMAWAN)

JawaPos.com - Bagi Anda yang ingin menikmati Ayam Pop Pagi Sore tanpa harus pergi ke restoran, kini Anda bisa membuatnya sendiri di rumah dengan resep ala Chef Devina Hermawan.

Kunci utama dari Ayam Pop terletak pada proses pengungkepan ayam dengan campuran air kelapa, santan, dan rempah-rempah, yang menghasilkan rasa gurih alami dan tekstur daging yang sangat empuk.

Selain itu, hidangan ini semakin istimewa dengan sambal khas yang memiliki perpaduan rasa pedas, gurih, dan sedikit manis, dibuat dari air ungkepan ayam sehingga semakin kaya cita rasa.

Dalam resep ini, Ayam Pop disajikan dengan daun singkong rebus dan timun segar, sehingga menghadirkan kombinasi rasa yang semakin nikmat.

Tak hanya cocok untuk menu makan siang atau malam, hidangan ini juga pas untuk sajian spesial saat berkumpul bersama keluarga.

Penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk, simak resep lengkapnya berikut ini!

Resep Ayam Pop ala Pagi Sore untuk 8 Porsi

Bahan Utama:

·       2 ekor ayam pejantan, potong menjadi 4 bagian

·       6 siung bawang putih; 3 lembar daun salam

Editor: Hanny Suwindari
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