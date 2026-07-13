Resep Japanese Cream Sando, Roti Goreng Isi Whipped Cream yang Viral di Jepang

Bahan-Bahan

2 lembar roti tawar tebal

1 bungkus whipped cream siap pakai

Minyak secukupnya (untuk menggoreng)



Topping

Stroberi segar

Saus cokelat



Cara Membuat Japanese Cream Sando

1. Siapkan Roti

Gunakan roti tawar dengan ketebalan yang cukup agar hasil akhirnya tetap lembut dan tidak mudah hancur.

2. Goreng Roti

Panaskan minyak secukupnya.

Goreng roti hingga kedua sisinya berwarna keemasan.

Angkat dan tiriskan hingga minyaknya berkurang.

Biarkan roti sedikit dingin sebelum diberi isian.

3. Isi dengan Whipped Cream

Belah roti tanpa memutus bagian bawahnya atau susun sesuai bentuk yang diinginkan.

Semprotkan whipped cream dalam jumlah yang cukup hingga memenuhi bagian tengah roti.

4. Tambahkan Topping

Susun irisan stroberi di atas whipped cream.

Tambahkan saus cokelat sesuai selera.

5. Sajikan

Japanese Cream Sando siap dinikmati sebagai camilan manis atau dessert.



Gunakan whipped cream yang dingin agar teksturnya tetap kokoh saat disemprotkan ke dalam roti.



Setelah diberi isian, simpan selama 10-15 menit di dalam kulkas agar whipped cream lebih set dan sensasi dinginnya semakin nikmat.



Selain stroberi, Anda juga bisa menggunakan pisang, kiwi, mangga, blueberry, atau anggur. Tambahkan taburan gula halus, cokelat parut, biskuit remah, atau kacang cincang untuk memberikan tekstur yang lebih menarik.



Jika menyukai rasa yang lebih segar, beri sedikit parutan kulit lemon atau daun mint sebagai pelengkap.



Japanese Cream Sando cocok dijadikan camilan sore, bekal piknik, dessert setelah makan, hingga sajian saat berkumpul bersama keluarga. Tampilannya yang cantik juga membuat camilan ini menarik dijadikan ide jualan.



Japanese Cream Sando menghadirkan perpaduan roti yang lembut, whipped cream yang creamy, serta buah segar yang menyegarkan dalam satu gigitan. Dengan bahan yang sederhana dan langkah pembuatan yang praktis, camilan viral ini bisa menjadi favorit baru untuk dinikmati di rumah.



Agar hasilnya semakin cantik saat dipotong, dinginkan Japanese Cream Sando di dalam kulkas selama 20-30 menit sebelum disajikan. Whipped cream akan lebih padat sehingga bentuknya tetap rapi dan tidak mudah keluar saat digigit.