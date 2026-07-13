Resep Doenjang Curry Pasta, Pasta Creamy dengan Sentuhan Korea yang Gurih dan Kaya Rasa

Bahan-Bahan

150 gram bacon, iris sekitar 2 cm

1 buah bawang bombai, iris tipis

1 buah kentang ukuran sedang, potong dadu

1/4 sdt garam

1/3 sdt lada hitam bubuk

1 sdm olive oil

1 sdm butter

1 sdm doenjang

1 sdm curry paste

1 sdt gula pasir

250 ml air

60 ml whipping cream

150 gram pasta

Bubuk cabai secukupnya

Parsley kering secukupnya



Cara Membuat Doenjang Curry Pasta

1. Masak Bacon

Panaskan olive oil di atas api kecil.

Masukkan bacon, lalu masak hingga garing dan mengeluarkan minyak.

Angkat bacon dan sisihkan. Sisakan minyak bacon di dalam wajan.

2. Tumis Sayuran

Tambahkan butter ke dalam minyak bacon.

Masukkan bawang bombai dan tumis hingga layu.

Tambahkan kentang, garam, dan lada hitam.

Masak hingga kentang mulai empuk.

3. Masukkan Doenjang

Tambahkan setengah bagian bacon yang telah digoreng.

Masukkan doenjang, lalu aduk hingga tercampur rata dan harum.

4. Buat Saus

Tuang air ke dalam wajan.

Tambahkan gula pasir, curry paste, dan whipping cream.

Aduk hingga saus tercampur rata lalu didihkan perlahan.

5. Rebus Pasta

Sementara itu, rebus pasta di dalam air yang telah diberi sedikit garam hingga sekitar 90% matang.

Tiriskan.

6. Campurkan Pasta

Masukkan pasta ke dalam saus.

Tambahkan bubuk cabai dan parsley.

Jika saus terlalu kental, tambahkan sedikit air rebusan pasta hingga mencapai kekentalan yang diinginkan.

Masak beberapa menit hingga pasta matang sempurna dan saus meresap.

7. Sajikan

Pindahkan pasta ke piring saji.

Taburkan sisa bacon di atasnya bersama tambahan parsley dan bubuk cabai sesuai selera.

Sajikan selagi hangat.



Gunakan air rebusan pasta untuk mengatur kekentalan saus karena kandungan patinya membantu saus menempel lebih baik pada pasta.



Masak whipping cream dengan api kecil agar tidak pecah dan teksturnya tetap lembut. Selain bacon, Anda bisa menggunakan ayam fillet, smoked beef, atau jamur sebagai sumber protein.



Untuk rasa yang lebih pedas, tambahkan cabai bubuk Korea atau chili flakes saat penyajian. Jika ingin lebih kaya rasa, taburkan keju parmesan di atas pasta sebelum disajikan.



Doenjang Curry Pasta cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam. Kombinasi pasta, kentang, dan saus creamy membuat hidangan ini mengenyangkan sekaligus menghadirkan cita rasa yang berbeda dari pasta pada umumnya.



Perpaduan gurihnya doenjang, aroma rempah dari curry paste, whipping cream yang lembut, dan bacon yang renyah menghasilkan hidangan fusion yang unik dan kaya rasa. Dengan langkah pembuatan yang cukup sederhana, Doenjang Curry Pasta bisa menjadi menu spesial untuk dinikmati bersama keluarga di rumah.



Agar rasa saus semakin menyatu, biarkan pasta dimasak selama 1-2 menit di dalam saus sebelum disajikan. Cara ini membuat setiap helai pasta menyerap cita rasa creamy, gurih, dan umami dengan lebih maksimal.