Resep Kentang Goreng Crispy dari Parutan Kentang, Camilan Renyah yang Simpel dan Nagih

Potret kentang goreng crispy yang gurih, renyah, dan beda dari kentang goreng biasa. (Sumber: instagram.com/@rilasafitrilbs)
Bahan-Bahan
4 buah kentang
1 butir telur
1/4 sdt garam
1/2 sdt lada bubuk
1/2 sdt penyedap rasa
2 sdm tepung maizena
2 sdm tepung terigu
Cara Membuat Kentang Goreng Crispy
1. Siapkan Kentang
Kupas kentang, lalu parut atau iris tipis sesuai selera.
Jika menggunakan kentang parut, peras perlahan untuk mengurangi kadar air agar hasilnya lebih renyah.
2. Campur Adonan
Masukkan kentang ke dalam wadah.
Tambahkan telur, garam, lada bubuk, penyedap, tepung maizena, dan tepung terigu.
Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
3. Bentuk
Ambil secukupnya adonan.
Bentuk pipih atau sesuai selera agar mudah matang merata saat digoreng.
4. Goreng
Panaskan minyak dengan api sedang.
Goreng adonan hingga kedua sisinya berwarna kuning keemasan dan terasa renyah.
Angkat lalu tiriskan.
5. Sajikan
Kentang goreng crispy siap dinikmati selagi hangat.
Sajikan bersama saus sambal, saus tomat, atau mayones sesuai selera.
Setelah diparut, rendam kentang dalam air selama beberapa menit, lalu tiriskan dan peras hingga kadar airnya berkurang. Cara ini membantu mengurangi pati berlebih sehingga hasil gorengan menjadi lebih garing.
Jangan menggoreng terlalu banyak sekaligus agar suhu minyak tetap stabil dan kentang matang merata.
Anda bisa menambahkan keju parut, bawang putih bubuk, oregano, daun bawang cincang, atau cabai bubuk ke dalam adonan untuk memberikan cita rasa yang lebih beragam.
Jika ingin lebih mengenyangkan, tambahkan potongan sosis atau smoked beef sebagai isian sebelum digoreng.
Kentang Goreng Crispy ini cocok dijadikan camilan sore, menu bekal sekolah, teman bersantai, atau pelengkap hidangan utama. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang renyah membuat camilan ini disukai oleh anak-anak maupun orang dewasa.
Dengan bahan sederhana dan cara membuat yang mudah, Kentang Goreng Crispy dari Parutan Kentang menjadi pilihan camilan yang ekonomis namun tetap lezat. Perpaduan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam membuat siapa saja sulit berhenti menikmatinya.
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